Juan Gabriel Bejarano Vizcaíno está al frente del legado de Manuel Vizcaíno García-Avilés, el alma del negocio durante décadas. Mientras repasa los últimos pedidos antes de levantar la persiana, no puede evitar recordar con emoción a su tío. Por una de las puertas laterales se cuela el sol de la mañana y, al fondo, suena el bullicio del mercadillo del Jueves. La calle Feria tiene un sabor que conocen especialmente sus parroquianos.