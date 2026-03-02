Las familias del IES El Carmen, en Cazalla de la Sierra, han dicho basta. Denuncian el deterioro de este antiguo convento reconvertido en instituto, cuyas deficiencias "ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de alumnos y docentes".

El malestar se intensificó tras las vacaciones de enero, cuando el alumnado regresó a las aulas sin calefacción por una avería en la caldera que no quedó resuelta hasta febrero. A ello se sumaron las lluvias, que provocaron filtraciones y auténticas "cascadas" en los pasillos del claustro abierto, obligando a colocar cubos para recoger el agua y dejando suelos y escaleras resbaladizos. Las familias recuerdan que hace dos años una profesora sufrió una caída grave y temen que vuelva a repetirse. Denuncian también suelos levantados, baldosas deterioradas, humedades, problemas eléctricos y barandillas en mal estado, además de la situación del pabellón deportivo.