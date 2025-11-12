Desmantelado un clan familiar dedicado al tráfico de marihuana en Sevilla
La Policía Nacional ha desmantelado en Las Cabezas de San Juan, Sevilla, una organización criminal formada por un clan familiar dedicado al tráfico de marihuana. La operación se ha saldado con veinte detenidos y la incautación de cerca de una tonelada de marihuana, además de dos kilos de cocaína, varias armas de fuego y un vehículo de alta gama. Más de ciento cincuenta agentes participaron en el operativo, que incluyó once registros domiciliarios.