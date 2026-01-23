El director de Políticas Públicas en España y Portugal de Meta, José Luis Zimmermann, en el Congreso.

Meta defendió en el Congreso de los Diputados que “en ningún caso” ha utilizado datos de los usuarios de Facebook e Instagram para personalizar anuncios sin su consentimiento.

Así lo ha dijo el director de Políticas Públicas en España y Portugal de la compañía, José Luis Zimmermann, durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, convocada tras las acusaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una posible violación de la privacidad de millones de usuarios.