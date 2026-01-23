SUCESOS
El director de Políticas Públicas en España y Portugal de Meta, José Luis Zimmermann, en el Congreso.

Meta niega ante el Congreso haber usado “en ningún caso” datos de usuarios sin consentimiento para personalizar anuncios

23 de enero 2026 - 20:04

Meta defendió en el Congreso de los Diputados que “en ningún caso” ha utilizado datos de los usuarios de Facebook e Instagram para personalizar anuncios sin su consentimiento.

Así lo ha dijo el director de Políticas Públicas en España y Portugal de la compañía, José Luis Zimmermann, durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, convocada tras las acusaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una posible violación de la privacidad de millones de usuarios.

