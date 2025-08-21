Avanza la semana, y el Sevilla Fútbol Club continúa preparando su segunda jornada en LaLiga. Tras caer en el Nuevo San Mamés, los hispalenses recibirán al Getafe en la capital andaluza con un equipo cogido con pinzas. La marcha de Loïc Badé deja a Matías Almeyda sin su mejor central, aunque se espera que tanto Rubén Vargas como Gabriel Suazo puedan estar en el duelo del próximo lunes. La buena noticia de la sesión ha sido el regreso de Andrés Castrín tras superar sus molestias.