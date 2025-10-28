La firma sevillana reúne a toda la cadena de valor del hidrógeno para presentar el modelo

La compañía sevillana EVO, dirigida por José Mellado, ha presentado este martes en el paseo Marqués de Contadero de Sevilla, junto a la Torre del Oro, un tractor de hidrógeno, H2 Tractor, que pretende revolucionar la operativa de los puertos.

El modelo combina una pila de combustible con una batería y puede transportar hasta 95 toneladas. Puede ser un actor clave en la descarbonización los puertos –que no están lo suficientemente electrificados y funcionan con plataformas con energía diésel-- y además permite una operativa continuaya que el repostaje es muy rápido.