La  firma sevillana reúne a toda la cadena de valor del hidrógeno para presentar el modelo

EVO da a conocer un tractor de hidrógeno que pretende revolucionar los puertos

28 de octubre 2025 - 11:41

La compañía sevillana EVO, dirigida por José Mellado, ha presentado este martes en el paseo Marqués de Contadero de Sevilla, junto a la Torre del Oro, un tractor de hidrógeno, H2 Tractor, que pretende revolucionar la operativa de los puertos.

El modelo combina una pila de combustible con una batería y puede transportar hasta 95 toneladas. Puede ser un actor clave en la descarbonización los puertos –que no están lo suficientemente electrificados y funcionan con plataformas con energía diésel-- y además permite una operativa continuaya que el repostaje es muy rápido.

