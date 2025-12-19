Grupo Joly te desea Feliz Navidad y un Feliz y Próspero Año 2026. Queremos acompañarte en estas fiestas y a lo largo del próximo año, manteniendo el compromiso de ser portador de buenas noticias, las que siempre nos gusta contar. Queremos estar presentes en Navidad y también durante todo 2026, con la voluntad de seguir contando información con nuestro habitual vínculo de cercanía con quienes nos siguen en estas fechas señaladas y en el año que comienza.

Agradecemos aquí a Julio González y Chantal de la Cruz, fotógrafo y redactora del grupo, por la felicitación creada.