El Gobierno andaluz ha reclamado respeto institucional tras las últimas declaraciones que, a su juicio, menosprecian a Andalucía. En un mensaje firme, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que “ya está bien de que nos miren por encima del hombro”, defendiendo el peso económico, social y cultural de la comunidad en el conjunto de España.

A través de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, el Gobierno andaluz ha insistido en que nuestra comunidad merece un trato de igualdad y reconocimiento, lejos de estereotipos o actitudes condescendientes. Este pronunciamiento busca dejar claro que la región seguirá exigiendo diálogo y respeto mutuo, reafirmando su papel como motor de progreso y desarrollo en el país.