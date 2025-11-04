La Guardia Civil intensifica sus servicios contra el narcotráfico durante el mes de octubre en el litoral andaluz y el río Guadalquivir

Esta intensificación ha permitido incautar casi 30,5 toneladas de droga (cocaína, hachís y marihuana) y casi 49.500 litros de gasolina en las 23 actuaciones realizadas en Andalucía

La Guardia Civil de la IV Zona (Comunidad Autónoma de Andalucía), está realizando un gran esfuerzo para luchar contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico que desarrollan sus actividades delictivas a lo largo de todo el litoral andaluz y el cauce del río Guadalquivir.