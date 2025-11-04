ÚLTIMA HORA
Regresa el aviso naranja a Sevilla

La Guardia Civil intensifica sus servicios contra el narcotráfico durante el mes de octubre en el litoral andaluz y el río Guadalquivir

Esta intensificación ha permitido incautar casi 30,5 toneladas de droga (cocaína, hachís y marihuana) y casi 49.500 litros de gasolina en las 23 actuaciones realizadas en Andalucía

04 de noviembre 2025 - 13:34

La Guardia Civil de la IV Zona (Comunidad Autónoma de Andalucía), está realizando un gran esfuerzo para luchar contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico que desarrollan sus actividades delictivas a lo largo de todo el litoral andaluz y el cauce del río Guadalquivir.

