El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este martes un llamamiento a no "negar la evidencia" y a no cometer "errores o negligencias" ante la "lacra" de la violencia de género, que ha definido como una "aberración salvaje". Así lo ha manifestado el presidente andaluz durante su intervención en el acto que la Junta ha celebrado por la tarde en el Palacio de San Telmo de Sevilla con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre. "Juntos por una Andalucía sin violencia machista", ha afirmado.