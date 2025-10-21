Un lapsus de Yolanda Díaz provoca los aplausos del PP en el Senado: “Queda Gobierno de corrupción para rato”

Un lapsus de Yolanda Díaz durante su intervención en el Senado provocó las risas y aplausos irónicos de los senadores del Partido Popular, que llegaron a levantarse de sus asientos. La vicepresidenta segunda, que pretendía criticar los casos de corrupción del PP, dijo por error: “Queda Gobierno de corrupción para rato”, cuando en realidad quería referirse a los populares.

El error no pasó desapercibido y fue rápidamente aprovechado por la bancada popular, que celebró entre carcajadas el desliz. Díaz, consciente del fallo, trató de corregirse de inmediato, pero el momento ya se había viralizado en redes sociales, donde se han multiplicado los comentarios y memes sobre su lapsus.