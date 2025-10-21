Por dos veces se ha trastabillado Díaz con la palabra corrupción y después ha acabado diciendo al PP que si siguen así no gobernarán jamás, justo cuando ha comenzado el bullicio de los senadores del PP, entusiasmados con las equivocaciones previas de la ministra.

Un lapsus de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha concluido su respuesta en el control del Senado este martes diciendo que "queda Gobierno de corrupción para rato", en vez de gobierno de coalición, ha animado a la bancada del PP, mayoritaria en el hemiciclo, que ha estallado en carcajadas, aplausos y asentimientos.