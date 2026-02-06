Vecinos de Lora miran expectantes el nivel del agua del arroyo Churre desde detrás de una tapia al final del muro de defensa, este viernes por la tarde.

Uno de los municipios más vigilados es Lora del Río, donde el Guadalquivir permanece en nivel rojo. El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha advertido que la situación sigue siendo "preocupante", con un caudal actual de 2.500 metros cúbicos por segundo, que continuará aumentando a lo largo del día. "Según nuestras estimaciones, el caudal seguirá subiendo hasta en torno a las ocho o diez de la noche. Creemos que podríamos llegar a un pico de entre 3.000 y 3.500 metros cúbicos por segundo", ha señalado el regidor.