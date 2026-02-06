DIRECTO
Toda la actualidad sobre el tiempo y el estado de los ríos en Sevilla

Lora del Río sigue con los trabajos para evitar las inundaciones

Un arroyo desbordado, un canal a punto de rebosar y dos barriadas en preaviso de desalojo en El Palmar de Troya

Lora del Río confía en su muro de defensa para contener un Guadalquivir cada vez más amenazante

Vecinos de Lora miran expectantes el nivel del agua del arroyo Churre desde detrás de una tapia al final del muro de defensa, este viernes por la tarde. / Juan Carlos Muñoz

Uno de los municipios más vigilados es Lora del Río, donde el Guadalquivir permanece en nivel rojo. El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha advertido que la situación sigue siendo "preocupante", con un caudal actual de 2.500 metros cúbicos por segundo, que continuará aumentando a lo largo del día. "Según nuestras estimaciones, el caudal seguirá subiendo hasta en torno a las ocho o diez de la noche. Creemos que podríamos llegar a un pico de entre 3.000 y 3.500 metros cúbicos por segundo", ha señalado el regidor.

También te puede interesar

Lo último

stats