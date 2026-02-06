Lora del Río sigue con los trabajos para evitar las inundaciones
Uno de los municipios más vigilados es Lora del Río, donde el Guadalquivir permanece en nivel rojo. El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha advertido que la situación sigue siendo "preocupante", con un caudal actual de 2.500 metros cúbicos por segundo, que continuará aumentando a lo largo del día. "Según nuestras estimaciones, el caudal seguirá subiendo hasta en torno a las ocho o diez de la noche. Creemos que podríamos llegar a un pico de entre 3.000 y 3.500 metros cúbicos por segundo", ha señalado el regidor.