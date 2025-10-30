EL TIEMPO
¿Cuándo volverán las lluvias a Sevilla?

Los vecinos vieron volar el techo de sus viviendas

M.H

30 de octubre 2025 - 17:28

Los vecinos de Torreplana, en Carmona, se vieron terriblemente afectados tras el temporal que arrasó en Sevilla el pasado miércoles, 29 de octubre. Sus casas pasaron a estar parcialmente derruidas a causa del agua y el fuerte vendaval, que llegó a destrozar postes de luz e incluso techos y muros de viviendas.

