Una urbanización en Carmona se vio afectada tras el temporal del miércoles 29 de octubre Los vecinos vieron volar el techo de sus viviendas

Los vecinos de Torreplana, en Carmona, se vieron terriblemente afectados tras el temporal que arrasó en Sevilla el pasado miércoles, 29 de octubre. Sus casas pasaron a estar parcialmente derruidas a causa del agua y el fuerte vendaval, que llegó a destrozar postes de luz e incluso techos y muros de viviendas.