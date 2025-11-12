Con los "más de 53.800 millones de financiación extraordinaria transferidos por el Gobierno desde 2018" a Andalucía "habría que esperar por parte de la Junta una sanidad mucho más fiable, eficaz y equitativa", afirma el presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su respuesta a la crisis de los cribados de cáncer de mama, que ha resumido en "excusas, ceses cosméticos y manipulaciones informativas que no ayudan ni a resolver el problema ni a corregir las graves injusticias que este proceso privatizador ha abierto".

Durante la primera intervención de su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Sánchez se ha referido por primera vez a Moreno para acusarle de haber "orquestado" en su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales con el Gobierno de Mariano Rajoy "el mayor recorte" de la inversión del Gobierno en dependencia que ha cifrado en un 23%. "Ustedes parecen haberlo olvidado, pero nosotros no", ha dicho a la bancada popular.

La segunda alusión expresa de Sánchez a Moreno se ha producido al aludir a la situación de sanidad pública cuando ha criticado que con los "más de 53.800 millones de euros de financiación extraordinaria transferidos por el Gobierno de España desde 2018" a Andalucía "habría que esperar por parte de la Junta una sanidad mucho más fiable, eficaz y equitativa, pero la realidad, por desgracia, es muy distinta".

"Ese dinero no está yendo a contratar sanitarios o a mejorar las infraestructuras públicas, sino a rebajar cerca de 200 millones de euros los impuestos a las élites de Andalucía y a regar con contratos a la sanidad privada", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, que ha criticado que el Gobierno de Moreno ha destinado "cerca de 4.000 millones a conciertos con clínicas privadas desde 2019", ha "triplicado las derivaciones de cirugías privadas", ha "multiplicado por cuatro" las derivaciones a consultas externas privadas y ha "subido casi un 70% el gasto en conciertos".