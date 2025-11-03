La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que desde abril de 2025 pueden utilizar MiDNI, la aplicación oficial que permite llevar el Documento Nacional de Identidad en el móvil. La app tiene la misma validez que el DNI físico dentro de España, permitiendo identificarse en hoteles, notarías, farmacias, centros de votación o al comprar billetes de transporte nacional.

MiDNI no sustituye al pasaporte ni puede usarse fuera del país, pero simplifica múltiples gestiones diarias, como alquilar un vehículo, acceder a espectáculos o recoger medicamentos con receta.

Para activarla, es necesario tener el DNI físico en vigor, los certificados electrónicos actualizados y un móvil compatible con NFC. El proceso incluye registrarse en la plataforma oficial o en un punto de actualización de la Policía y descargar la app, donde se configura con contraseña o biometría.