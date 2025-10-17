El portavoz de la familia de Sandra Peña: "Eran insultos constantes"

Educación denuncia ante la Fiscalía el suicidio de la menor porque el centro no activó el protocolo antiacoso

Isaac Villar, tío de Sandra Peña y portavoz de la familia / Juan Carlos Vázquez

Isaac Villar, tío materno de Sandra Villar y portavoz de la familia, explica que su sobrina recibió "insultos constantes" durante varios meses, lo que la llevaron a quitarse la vida arrojándose desde la azotea de su bloque. La madre de la niña denunció en dos ocasiones lo ocurrido a la dirección del colegio Irlandesas de Loreto. Lo único que hizo el centro fue cambiar de clase a la víctima y separarla de las tres niñas que presuntamente la acosaban.

