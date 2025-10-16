Educación denuncia a la Fiscalía el suicidio de una menor en Sevilla por presunto acoso escolar

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP va a derivar a la Fiscalía toda la información sobre la menor de 14 años que el pasado martes se sucidió en Sevilla tras sufrir presuntamente acoso escolar. Abrirá también un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades, una vez constatado que el colegio concertado Irlandesas de Loreto, donde estudiaba esta adolescente, "aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas (prevención del suicidio), como así estaba obligado por la normativa vigente".

Así lo ha informado este jueves la Junta de Andalucía en un comunicado en el que, por primera vez, el Gobierno andaluz hace una declaración oficial sobre este suceso, dos días después de que ocurrieran los hechos.

En dicho comunicado, detalla que la Inspección Educativa abrió de forma "inmediata" una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental de las comunicaciones y de las actuaciones que el centro puso en marcha. Ha levantado acta y ha elevado el informe de propuesta de medidas.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional traslada el pésame a la familia de la alumna, así como a toda la comunidad del colegio. Desde el este miércoles, un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla está interviniendo en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes.