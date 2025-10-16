La Junta investiga si la menor que se suicidó en Sevilla sufrió acoso escolar

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP investiga si detrás del suicidio de una menor de 14 años el pasado martes en Sevilla pudiera existir un caso de acoso escolar. Por tal motivo, la Inspección se ha desplazado este miércoles, un día después de que la adolescente se quitara la vida, al colegio concertado Irlandesas de Loreto para recabar datos sobre la situación sufrida por esta alumna. Según ha podido saber este periódico, los padres denunciaron que su hija había padecido bullying por parte de un grupo de compañeras.

Una veintena de velas y más de media docena de ramos de flores. Es el homenaje espontáneo que familias y alumnos rinden a la menor que se quitó la vida el martes al arrojarse desde la azotea del bloque de pisos donde vivía. Dicho edificio se encuentra a escasos metros del colegio Irlandesas de Loreto, donde esta adolescente cursaba Secundaria. Una joven “alegre” y “deportista”, como la recuerdan vecinos y compañeros de clase, a los que este suicidio ha causado gran conmoción.

Hasta el centro educativo se ha desplazado desde primera hora de este miércoles un equipo de bienestar emocional para acompañar a los alumnos en una de las jornadas más difíciles que se recuerdan en el colegio. También lo ha hecho el inspector de zona, que ha acudido con el fin de recabar datos sobre un posible caso de acoso escolar sufrido por la menor.

Sin denuncia en la Policía

Según ha podido saber este periódico, la familia de esta alumna habría denunciado que su hija sufría bullying por parte de un grupo de compañeras. La Consejería de Educación no ha confirmado tal extremo, ya que está a la espera de recibir el informe de la Inspección con los datos recabados este miércoles. Debe recordarse que, en caso de existir una denuncia por parte de las familias, los centros educativos están obligados a activar un protocolo fijado por la Junta de Andalucía. La Policía Nacional no tiene constancia de denuncias previas por parte de la familia. El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación del caso.

Por parte del colegio, el director general y de Secundaria, Francisco de Paula Suárez Balbuena, ha atendido a los medios de comunicación allí desplazados para confirmar que el centro estaba “colaborando”con la Delegación de Educación en la recopilación de datos sobre la situación en la que se encontraba la menor. “Os pido cautela”, ha referido el responsable del colegio, quien ha añadido que “la prioridad es atender al alumnado en estas circunstancias y a la familia de la menor, a la que transmitimos el pésame”.

Declaraciones realizadas en uno de los accesos a las Irlandesas de Loreto, cerca de la Carretera de Carmona, y a escasos metros de las velas y flores que alumnos y familiares han ido depositando hasta conformar un altar en memoria de la menor. El espontáneo homenaje se alza sobre el lugar exacto donde se encontró el cuerpo de la adolescente, después de arrojarse.

El silencio ha sido la respuesta dada por todos los que se acercaban, tanto por los alumnos como por los padres. Un ambiente de respeto ante la tragedia que supone que una joven de 14 años decida quitarse la vida. Pocos, casi nadie, querían pronunciarse sobre las causas que podría haber detrás de este suicidio.

"Una chica alegre y deportista"

“Era una chica alegre, muy deportista”. Ha sido el comentario que más se repetía entre quienes la conocían, que no hallaban palabras de consuelo para los padres. “Es una familia normal, muy querida, al igual que los abuelos”, expresaban.

La joven jugaba al fútbol en el equipo Honeyball, que ayer puso un tuit de condolencias. También era hermana de la cofradía del Cerro del Águila, que igualmente emitió un mensaje de pésame.

Sobre las posibles denuncias de acoso escolar, prácticamente nadie de los que se han acercado a la zona se ha manifestado. Sólo lo han hecho dos madres, que aseguran que “habían oído algo”. Los comentarios sobre este delicado asunto se han escuchado fuera de micrófono y a una distancia prudente de los periodistas. “Se deja pasar la mano con los insultos de los niños y luego se llega a estas cosas”, ha lamentado un grupo de madres al alejarse del colegio.

Prácticamente todo el alumnado de las Irlandesas de Loreto ha pasado este miércoles por delante del improvisado altar, como forma de rendirle homenaje a quien fue su compañera. Lo han hecho primero los alumnos de Infantil y Primaria, que han salido a las dos de la tarde; y luego los de Secundaria. Los vecinos del bloque donde vivía la menor apenas pueden articular palabra para expresar lo vivido las últimas horas. “Estamos en shock”.