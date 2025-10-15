La madre de la menor que se suicidó en Sevilla había denunciado bullying

La familia de la menor de 14 años que este martes se ha suicidado en Sevilla había denunciado que esta alumna sufría bullying por parte de compañeras en el colegio concertado las Irlandesas de Loreto. La Inspección Educativa se encuentra este miércoles analizando las medidas tomadas por el centro ante dicho caso. La menor se quitó la vida tras regresar de clase, poco después de las 14:30.

La adolescente venía sufriendo el presunto acoso escolar por parte de un grupo de alumnas del colegio desde hace tiempo. Recibía supuestos insultos por parte de estas compañeras sobre su físico, según explican fuentes del entorno familiar. La menor, de hecho, había intentado quitarse la vida con anterioridad.

Esta situación había llevado a la madre de la menor a denunciar el acoso escolar que sufría su hija, motivo por el cual, según ha sabido este periódico, se abrió el protocolo establecido por la Junta de Andalucía para estos casos.

La Inspección Educativa se ha desplazado este miércoles al centro para conocer las medidas que se habían adoptado ante tal situación. La directora del colegio lleva toda la mañana reunida facilitando información al respecto. Este periódico ha intentado contactar con ella para conocer la versión del centro sobre lo ocurrido, pero no ha obtenido respuesta.

El acoso lo recibía por parte de un grupo de alumnas, de las cuales una ejercía de "líder". La Policía Nacional, por su parte, tiene abierta una investigación sobre la muerte de la menor, que está llevando el Grupo de Homicidios.

Este suceso ha provocado una gran conmoción en la comunidad educativa de las Irlandesas de Loreto, donde un grupo de expertos de bienestar emocional se ha desplazado este miércoles para acompañar a los alumnos y al profesorado.