La Policía investiga las circunstancias del suicidio de una niña de 14 años en Sevilla

La Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte de una adolescente de 14 años, que se ha quitado la vida arrojándose desde el balcón de un quinto piso este martes en Sevilla. Los hechos han ocurrido sobre las tres menos cuarto de la tarde en la calle Rafael Laffón, entre la Carretera de Carmona y la calle Arroyo.

A esa hora, el teléfono de emergencias 112 recibió un aviso sobre el suicidio de esta menor de edad, y activó tanto al servicio de emergencias sanitarias del 061 como a la Policía Nacional y Local. Los sanitarios sólo pudieron certificar la defunción de la chica. La comisión judicial ordenó después el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Sevilla se ha hecho cargo de la investigación de la muerte de la chica, según confirmaron a este periódico fuentes policiales. Los agentes han estado durante la tarde tomando declaración a familiares para tratar de conocer en profundidad las circunstancias que rodean este trágico suceso.

Una de las cuestiones que se está investigando es si la niña había sufrido algún tipo de acoso en la escuela. Al menos en la Policía no constaba ninguna denuncia previa por este motivo, añadieron las mismas fuentes.

La menor cursaba estudios en un centro educativo ubicado muy cerca del lugar en el que murió. La muerte de la niña ha supuesto una profunda conmoción en esta zona de la ciudad.