Presentación del Mapping por la boda de Carlos V
Este espectáculo audiovisual se plasmará en la muralla del Alcázar y en la puerta del León, y se desarrollará del 11 al 15 de marzo, con seis pases diarios de 12 minutos de duración. El acceso será libre y gratuito, abierto para todos los sevillanos
El Ayuntamiento de Sevilla conmemorará el 500 aniversario de la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal con un gran despliegue cultural en el Real Alcázar, que incluirá un videomapping abierto a toda la ciudad y la recreación teatral del enlace en los espacios históricos donde tuvo lugar.