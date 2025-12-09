Algunos de los facultativos que han participado en la concentración ante el Hospital Virgen del Rocío.

La huelga médica de cuatro días convocada en Andalucía arrancó este martes con una concentración de 15 minutos en el Hospital Virgen del Rocío, epicentro de las protestas contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Pese a unos servicios mínimos que los sindicatos califican de "abusivos", el seguimiento ha sido alto tanto en hospitales como en Atención Primaria.

Los médicos denuncian precariedad, guardias de 24 horas "inhumanas" y la ausencia de una mesa de negociación propia. Jóvenes residentes y facultativos veteranos coinciden en que las actuales condiciones afectan también a la seguridad del paciente.

La semana continuará con nuevas concentraciones el miércoles y el viernes y una gran manifestación el jueves desde el Virgen del Rocío hasta la Delegación del Gobierno.