Un trabajador pide calma y colaboración a los pasajeros tras el descarrilamiento de un tren en Córdoba

Imágenes grabadas en el interior de uno de los trenes que ha descarrilado en Córdoba muestran momentos de tensión y organización tras el accidente. En ellas se escucha a un trabajador dirigiéndose directamente a los pasajeros para solicitar tranquilidad y colaboración mientras se evalúa la situación.

“Los que tengan asientos, permanezcan sentados. Los que están de pie, vayan al primer vagón. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, que esté pendiente del resto. Es más seguro estar ahora dentro del tren”, indica el empleado, tratando de mantener el orden y reducir riesgos adicionales.

La Guardia Civil ha confirmado al menos 21 personas fallecidas como consecuencia del siniestro. En el convoy de la compañía Iryo viajaban 317 personas en el momento del accidente. Según las primeras informaciones, los tres últimos vagones del tren fueron los que descarrilaron.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se investigan las causas del descarrilamiento y se atiende a los heridos.