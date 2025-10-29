La Universidad Loyola ha suspendido este miércoles todas sus clases y actividades presenciales debido al aviso naranja activado por la AEMET ante el riesgo de fuertes lluvias, tormentas y rachas de viento que afectan a Sevilla y su provincia. La decisión se ha tomado como medida de prevención y seguridad para el alumnado, profesorado y personal del centro, ante las complicaciones en los desplazamientos y las incidencias registradas por el temporal. Desde el campus se recomienda seguir la evolución meteorológica a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúe la situación de inestabilidad.