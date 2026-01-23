VmRail: la tecnología sevillana que monitoriza la vía para prevenir accidentes ferroviarios
En el contexto del debate sobre la seguridad ferroviaria tras la tragedia de Adamuz, la empresa sevillana Virtualmech desarrolla VmRail, un sistema de monitorización continua de la vía que permite detectar y anticipar incidencias en tiempo real desde trenes en circulación. La tecnología, ya implantada en redes ferroviarias de Barcelona y Francia, propone un cambio de enfoque en la gestión de las infraestructuras: prevenir antes de que el fallo se produzca.