En el contexto del debate sobre la seguridad ferroviaria tras la tragedia de Adamuz, la empresa sevillana Virtualmech desarrolla VmRail, un sistema de monitorización continua de la vía que permite detectar y anticipar incidencias en tiempo real desde trenes en circulación. La tecnología, ya implantada en redes ferroviarias de Barcelona y Francia, propone un cambio de enfoque en la gestión de las infraestructuras: prevenir antes de que el fallo se produzca.