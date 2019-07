El joven en silla de ruedas en volandas durante el Resurrection Fest, es ya una de las fotos del año

Este es uno de esos temas que valen su peso en oro tan sólo por todo lo que se puede decir en una fotografía. Un joven en silla de ruedas es llevado en volandas con su camiseta de Slipknot a lo largo y ancho de uno de los Festivales más duros de la península: el Resurrection Fest que se celebra en Viveiro, Lugo.

La imagen, emocionante y grandiosa, se repitió durante varios conciertos, entre ellos los de Gojira, Arch Enemy y Trivium.

El Festival había habilitado una zona específica para personas con movilidad reducida, que estaba algo alejada de los escenarios. Los asistentes al concierto no se lo pensaron y alzaron al joven al ritmo de los distintos grupos.

The Arch Enemy, uno de los grupos que tocaron en el Festival, y durante cuya actuación se subió la silla de rueda con el joven, subió a su Twitter un vídeo genial del momento.

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI