El sabroso homenaje de Chicote al rugby

El restaurante terraza Puertalsol de la capital madrileña ha albergado la presentación del proyecto Alcatraz, una iniciativa de reinserción social promovida por el ron Santa Teresa que tiene como principal objetivo sacar de la calle a jóvenes conflictivos y educarlos en los valores deportivos, sociales y morales. Alberto Chicote, afamado chef y crítico gastronómico, ha ejercido como maestro de ceremonias de un acto que ha combinado cocina y deporte. Le han acompañado, Alberto Vollmer, presidente de ron Santa Teresa y dos embajadores de la marca y miembros del proyecto Alcatraz, Wilkinson Arrieta y Anther Herrera.

Alberto Chicote, gran aficionado al rugby, ha declarado que este deporte te inculca unos valores que te hacen crecer no solo como deportista, sino también como ser humano. “Compañerismo, sentimiento de equipo, el ponerle ganas hasta el final y quizá el más importante, respeto por el rival. Todo esto me ha acompañado siempre, en cada cocina en la que he trabajado, y en cada aspecto de mi vida”, afirmaba. Chicote ha quedado impresionado con las historias que forman parte del proyecto Alcatraz. “Hoy podemos escuchar aquí algunas de las historias más emocionantes e impactantes que he oído en muchos años. El proyecto Alcatraz lleva años ayudando a muchas familias en Venezuela”, destacaba.

Para una jornada tan especial y con un importante trasfondo social, el chef televisivo preparó un menú apoyado en el ron Santa Teresa 1796, la versión suave y balanceada que la firma sacó al mercado para conmemorar su bicentenario. Así, los entrantes escogidos fueron ceviche de corvina con leche de TigreRon (en honor a los míticos bollos Tigretón), aguacates y encurtidos alicantinos; terrina de foie macerado en ron con sobaos pasiegos; ensaladilla rusa con langostinos, ventresca de atún y regañás; alcachofa al carbón con ajoblanco y canelones de pollo asado al ron. Como segunda plato eligió una carrillera de cerdo ibérico confitada con ron Santa Teresa 1796 y acompañada de un puré de patatas trufado. El postre sería piña asada al carbón con salsa ron Santa Teresa 1796. Los asistentes maridaron el almuerzo con los cócteles Cruz de Aragua y Old Fashioned, creados por los mixólogos Wilkinson Arrieta y Anther Herrera.

Por su parte, Alberto Vollmer, presidente de Santa Teresa, se ha mostrado muy orgulloso del proyecto Alcatraz, un programa que persigue la reinserción social de los jóvenes y adultos con problemas de conducta. El programa ofrece una amplia formación en valores, educación para el trabajo y justicia social con el rugby como vehículo conductor. “Ellos son nuestro orgullo, porque nosotros somos un proyecto que casualmente hace ron, no un ron que hace proyectos”, manifestaba. Además, ha añadido que con su labor social han conseguido reducir los índices de criminalidad. “Hemos conseguido reclutar a 11 bandas criminales, trabajamos en 32 cárceles y en Revenga hemos reducido de 114 a 12 los homicidios por cada 100.000 habitantes”, aseguraba.