Aprender una Inteligencia Artificial más justa en los Altos Colegios de la Macarena

Tan importante como trabajar los temas y estudiarlos es ver su aplicación concreta. El alumnado de tercero a quinto de Primaria del CEIP Altos Colegios, en la Macarena, ha podido conocer de primera mano lo que significa la Inteligencia Artificial (IA) y cómo puede ser más justa.

Con esta actividad se pretende, además, acercar la ciencia a las niñas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia celebrado el pasado 11 de febrero.

Para ello han contado con la experiencia de mujeres ingenieras y científicas que, a través del proyecto En busca de una Inteligencia Artificial justa han reflexionado cómo de fiable es esta nueva herramienta. Todo ello con talleres y ejercicios práctico donde los niños han podido ver cómo es el reconocimiento facial. “Vimos cómo este software funciona muy bien con personas de raza blanca, pero no tan bien con personas de raza negra (o de piel oscura). Esto nos dio pie a reflexionar sobre la necesidad de hacer que estos algoritmos no discriminen a nadie en función de su raza”, explicaron.

El alumnado pudo observar cómo la IA va cambiando el estilo de música (tempo, ritmo, etc.) en función de la emoción que se quiera transmitir al usuario (relajación, canciones para realizar ejercicio físico, etc.). O por ejemplo, comprobaron que no suele entender muy bien las voces de los niños pequeños.

Las investigadoras detrás de este proyecto son Delia Fano Yela, Emilia Gómez Gutiérrez, Marina Escobar Planas e Isabelle Hupont Torres son las cuatro científicas en Inteligencia Artificial que han estado acercando esta herramienta a los niños que durante el curso han trabajado sobre mujeres científicas.