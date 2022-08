Bellavista vuelve a celebrar la final de la séptima edición de su Concurso de Rock

La Asociación Cultura y Música Bellavista (Cymbel) ha anunciado la Final de la séptima edición del Concurso Rock Bellavista. Dicha final se celebrará el próximo 24 de septiembre en el exterior del Centro Cívico de Bellavista (calle Asencio y Toledo, 7).

Las bandas participantes seleccionadas son: Living Camboya (Málaga), Not your puppets (Madrid), Pink Perro (Sevilla) y The Tragic Company (Granada/Málaga).

El concurso Rock Bellavista ya es un clásico de referencia dentro del panorama nacional. Desde su primera edición, dicho evento ha ido en aumento de participación en las diferentes ediciones. En esta última edición se han presentado 98 bandas a nivel nacional e incluso internacional.

La asociación Cymbel, organización sin ánimo de lucro, tiene como finalidad fomentar la cultura en general y la música de una manera destacada siempre de una manera gratuita, estableciendo para ello las actividades y programas como elementos de enseñanza, comunicación y cratividad; haciendo de éste evento en concreto, un elemento diferenciador, dando a conocer y promocionando a nuevos artistas/bandas emergentes, que habitualmente no tienen acceso a los grandes circuitos musicales como por contra ocurre con artistas ya consagrados.

Más información en la página ofical https://cymbel.es/rock_bellavista y en las áginas de Facebook de la Asociación Cultura y Música Bellavista y del Concurso Rock de Bellavista.