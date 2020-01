Una apuesta por la originalidad en la provincia

Los Reyes Magos no han escatimado la noche de este domingo en las Cabalgatas de los municipios de la provincia de Sevilla, en las que se concentraron cientos de miles de niños y mayores en una tarde espléndida, que ayudó a la fiesta en la calle. Como novedad, varios municipios han hecho un esfuerzo especial porque las personas con trastornos del espectro autista o hipersensibilidad acústica también puedan disfrutar de las mismas.

Carmona

Destaca Carmona, donde se habilitó un “tramo de silencio”, de unos 250 metros entre las calles San Antón y Santa Lucía, en el que las agrupaciones musicales pasaron en silencio. Con la colaboración de los vecinos, se intentaron evitar también gritos, cantos y explosión de confetis. Según el Consistorio, se trató de una iniciativa conjunta con la Peña La Giraldilla, organizadora desde 1956 de la Cabalgata, con el asesoramiento de la empresa local Quercus, que dio idea de las condiciones en las que se podría hacer. Ese mismo tramo se limitó por pictogramas. Asimismo, se habilitó un aparcamiento cercano para el colectivo.

Dos Hermanas

Al margen de esta novedad, una de las Cabalgatas más populosas y largas, en proporción al tamaño de la ciudad, es la de Dos Hermanas, que organiza desde hace décadas la Asociación Nazarena Pro Cabalgata, con 20 carrozas, un buen número de las cuales se diseñan cada año con una misma temática. En esta ocasión han sido las atracciones de feria, en las que se han recreado el tiovivo, las barquitas, el tren de la bruja, el martillo forzudo o los patitos. En el cortejo participaron cinco bandas de música, varios grupos de beduinos a pie, que acompañan a cada rey y un grupo de gigantes y cabezudos, que abrió el cortejo, que movilizó a más de 4.000 personas.

Alcalá de Guadaíra

En Alcalá de Guadaíra se estaba de aniversario, porque el cortejo organizado para acompañar a Sus Majestades de Oriente cumple 60 años. Como novedad y también para que las personas sensibles al ruido o las mascotas no los pasaran mal a su paso, la Asociación de Amigos de los Reyes Magos que la organiza decidió que no se lanzara ningún tipo de material pirotécnico. Hoy, está previsto que otros dos cortejos por Campo de las Beatas y Silos.

Mairena del Aljarafe

En Mairena del Aljarafe, los Reyes Magos, a los que acompañaron 260 niños en 14 carrozas, las mismas que el año pasado pero que el Consistorio quiere ampliar para el próximo, repartieron casi 11.000 kilos de caramelos, muchos sin gluten, 42.000 unidades de otras golosinas y 22.000 juguetes. Una de las novedades fue la gran nevada al paso por Ciudad Expo.

Tomares, Gines, San Juan y Huévar

En el Aljarafe destacan las cabalgatas de otros muchos municipios, como Tomares, con un cortejo de diez carrozas acompañado por más de 650 personas. Finalizó ante el Ayuntamiento, donde los Reyes Magos saludaron y trasladaron sus buenos deseos para la población.

En Gines, los Reyes y su cortejo no iniciaron su recorrido hasta visitar, como ya es tradicional, a más de 200 vecinos que, por su edad o dolencias, no pueden disfrutar de esta tarde en la calle. Ya fuera, se repartieron 12.000 balones y hasta 90.000 pequeños juguetes desde las once carrozas.

Los Reyes Magos desplegaron otra decena de carrozas en San Juan, con temáticas de películas y series como Juego de Tronos. En Huévar, donde salieron siete carrozas con 200 personas, el recorrido y el horario se amplió, ameneizado por una charanga, Los Moraos.

Guillena, fiesta de interés turístico

Pero si hay una cabalgata singular en Sevilla es la de Guillena, a la que acuden cada vez más personas de otros puntos de Andalucía y en la que lo que se representa en las carrozas son escenas bíblicas, perfectamente recreadas por vecinos que permanecen inmóviles durante el recorrido. Hace dos años fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Como colofón, se realiza la Adoración al Niño Jesús, en la parroquia.

En total, salieron 19 carrozas, de las que 13 representan las escenas. Arrancó a las seis de la tarde, con la recepción a la Cohorte Romana a Caballo de la Escuela de Equitación de Jesús Domínguez y la entrega de las llaves de la ciudad. Finalizó con un espectáculo de lunes, sonido y fuegos artificiales.

La Rinconada

Si se trata de que estas cabalgatas transmitan ilusión y esperanza, uno de los hitos de vivió en La Rinconada, donde la persona que encarnó a la Estrella de la Ilusión fue Nayra Maldonado, que resultó herida en el accidente de la atracción de la olla, la pasada feria. Fue una de las más requeridas en un cortejo que repartió 7.500 kilos de caramelos, 30.000 balones y más de 10.000 juguetes de distinto tipo.

Los Palacios y Lora del Río

En Los Palacios destaca, sobre todo, la implicación de las asociaciones de madres y padres de los colegios, que se hacen cargo de diseñar diez de las 15 carrozas de la comitiva, que moviliza a 200 personas y que en los últimos años ha cambiado su recorrido para acercarse a los distintos barrios. También destaca por su despliegue la Cabalgata de Lora del Río, con 17 carrozas y una de las más generosas en el lanzamiento de peluches y juguetes, balones, camisetas e, incluso, carbón. Pero del dulce.