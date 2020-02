Concierto tributo al 'Rey León', cita familiar para el fin de semana

Teatro, música y magia siguen siendo las protagonistas del fin de semana para disfrutar con toda la familia. Para los que quieran recordar El Rey León o para los que no hayan visto aún el afamado musical, el Teatro Los Remedios acoge el domingo un concierto tributo que gustará a niños y mayores.

Te proponemos algunas actividades infantiles del 21 al 23 de febrero:

Tributo al 'Rey León'

El domingo 23, el Teatro Los Remedios acogerá la representación de El Legado del León, una concierto tributo a El Rey León con voces en directo, un vestuario impecable y una escenografía que te transportará desde la legendaria roca del clan hasta el tenebroso cementerio de elefantes. Puedes comprar las entradas en giglon.com o en la taquilla del teatro. Con esta fecha, la joven compañía sevillana continuará su gira nacional, que comenzó en 2018 en el Teatro Cerezo de Carmona, y que ha estado en escenarios de Madrid y Palencia. Este espectáculo podrá ser disfrutado este año en diferentes localidades españolas, y concretamente en Sevilla es la quinta vez que pasan por el Teatro Los Remedios.

El Legado del León invita a pequeños y mayores a disfrutar de uno de los clásicos más aclamados de la historia el domingo 23 de febrero a las seis de la tarde, en el Teatro Los Remedios de Sevilla.Teatro Los Remedios (Padres Blancos). Calle Juan Ramón Jiménez, 2.

'Las jirafas no saben bailar'

Un cuento y música para niños y bebés acompañados por sus familias. Esta es la propuesta que nos hace Educo-Música con Las jirafas no pueden bailar, un cuento cantando, bailando y con música instrumental en directo que tendrá lugar el sábado 22 en el Centro Infantil Nemomarlin, en la calle Torneo de Sevilla.Las jirafas no pueden bailar cuenta la historia de Chufa, una jirafa alta y delgada que tenía sus rodillas torcidas y las patas como palillos. Pero es muy habilidosa para comer de los árboles. Todos los años, en África, se celebra el Baile de la Selva en el que a los animales les encanta bailar y hacer piruetas. Chufa quiere participar en ese famoso baile, pero como todo el mundo sabe, ¡las jirafas no pueden bailar! ¿O sí…?

Centro Infantil Nemomarlin, en la calle Torneo, 21 de Sevilla. A las 12:30.

'Cosa de magia'

Ismael Montoro es un profesional con muchísimo duende, algo que muy pocos sienten y nadie explica, pero que él sí puede transmitir. Lo saben quienes lo han visto actuar en algunos de los más importantes teatros y festivales nacionales de magia e ilusionismo, pero también en hoteles, casinos o programas de televisión. Este fin de semana (sábado y domingo, a las 12:00), Ismael Montoro y su espectáculo estarán en el Teatro La Fundición.

'La cebra Camila'

La cebra Camila es un cuento que nos habla de las aventuras y peripecias de una pequeña cebra por recuperar las rayas que el viento le ha arrancado. Siete rayas perdidas, siete lágrimas y siete amigos muy especiales: una serpiente de la pampa, un caracol ciclista, una araña gótica, un arcoíris de la era acuario, una cigarra italiana y un pato mareado. Sábado, a las 17:00 y domingo, a las 12:00. Sala Cero.