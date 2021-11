La Copa del Rey de Globos Aerostáticos vuelve a Sevilla en el puente de la Constitución

El próximo 4 de diciembre arrancará la XXII Copa de Aerostación de S.M. elRey. La prueba, que suma dos sedes más a la capital, se extenderá a lo largo del puente de la Constitución. Muchos recodaran la anterior edición, celebrada en la Dehesa de Tablada de Sevilla, que tuvo una proyección nacional, no sólo por la asistencia de tripulaciones de toda España y Portugal, sino por el eco que se hicieron los medios. Fue el último gran acto multitudinario que tuvo la ciudad antes de la pandemia.

Un año y 9 meses después llegará de nuevo, por tercera vez y por segundo añoconsecutivo a nuestra ciudad. Javier Benítez, CEO de Globotur, organizador de la anterior y actual edición, comenta: "Nada más terminar el año pasado, ya teníamos puesta la mirada en volver a solicitar a la Federación Aeronáutica Española organizar de nuevo la Copa de S.M., candidatura que presentamos en noviembre de 2020 y que se nos concedió en enero de este año", ya añade: "Nuestro objetivo, entonces y ahora, no es sólo promocionar este deporte sino de traer optimismo a la ciudadanía. Fue y es una apuesta solicitar la organización del campeonato en pandemia, pero uno hace cosas por amor a su ciudad que no se puede explicar".

Las tres sedes de la Copa de Aerostación del Rey

Benítez ha querido también que la Copa recalara en otras sedes: "Tradicionalmente, la Copa del Rey se realizaba en una sola sede, en un fin de semana; pensamos realizar otro formato diferente este año, con más sedes y más días, hacerla más extensiva a la sociedad andaluza", matiza. Por esa razón, esta edición se celebra en tres sedes diferentes: Antequera, Arcos de la Frontera y Sevilla.

Además, este año, como novedad, se abre la participación a tripulacioneseuropeas, con la participación de pilotos alemanes, eslovacos, eslovenos, franceses,húngaros y portugueses, que ya han confirmado su participación. "Se viene con ganasde competir, por lo que esta edición será bonita a nivel deportivo…¡habrá pique!". "Nos llama la atención que el capitán del equipo alemán o el eslovaco, esténtan interesados en esta edición; Andalucía es la clave, era lo que queríamos trasladar a todo el mundo aeronauta europeo. Estas tripulaciones se costean su viaje hastanuestras tierras, hay que valorar ese esfuerzo".

"No hay que olvidar a nuestros compañeros españoles, que vienen también porsus propios medios desde todos los puntos de nuestro país, al igualque hicieron en la pasada Feria de Abril, que llenamos de farolillos el cielo de Sevilla", recuerda el organizador de la competición.

Programa y fechas de la Copa del Rey de Aerostación

Los días 4 y 5 de diciembre la competición arranca en Antequera, el km 0 de Andalucía. "Esperamos contar con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía y que dé la orden de despegue de la competición", adelanta Javier Benítez.

La Copa del Rey continuará el día 6 de diciembre en Arcos de la Frontera, "uno de los sitios más bonito de España para volar"; para terminar en Sevilla los días 7 y 8 de diciembre.

En tres sedes diferentes, se espera contar con 17 millones de impactos entelevisión, y entorno a 30.000 asistentes a las pruebas.

Los puntos de despegue, a las 09:00, se desvelarán días antes de las pruebas, ya que depende de la dirección del viento de esos días. "Ver despegar tantos globos juntos es algo que pocas veces podrá ver una persona, por lo que recomiendo que estén temprano en los puntos de despegue, en torno a las 07:30. Podrán ver cómo se monta un globo, y verlos despegar... algo difícil de olvidar", aconseja Javier Benítez.

Como actividades paralelas, en Arcos de la Frontera se ha organizado unconcurso de fotografía, patrocinado por la concejalía de Turismo de la localidad."Este proyecto no sería posible sin el patrocinio de las instituciones, al que hayque hacerle un pequeño reconocimiento. Sin la Diputación de Cádiz, el Ayuntamientode Antequera, Sevilla Turismo y Turismo Andaluz no hubiera sido posible. Sinolvidarnos de patrocinadores como Motorvillage, que nos cede sus vehículos para losjueces", concluye Benítez no sin animar a los ciudadanos a participar en esta actividad: "Ya lo sabe, el puente de la Inmaculada ya tiene un plan y es participar delespectáculo que nos brinda decenas de globos aerostáticos por los cielos de Andalucía".