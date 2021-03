"Cuando explicas cómo es volar un globo, todo el mundo piensa que eso 'da una vuelta', y va por dónde tú quieres. Viajar en globo es la forma más antigua de volar del ser humano, desde 1783, y no va dónde tú quieres, sino donde manda el viento". Javier Benítez, CEO de Globotur, da esta explicación cuando cuenta cómo tuvo que poner sobre la mesa las dificultades que presentaba llevar a los tres Reyes Magos de Oriente en globo aerostático por la ciudad. Una iniciativa que, tras diez años al frente de este negocio, presentó al Ateneo con el fin de acercar la ilusión a los sevillanos desde el aire. Ahora, que se ha marcado el reto de acercar la Feria de Abril a través de la iniciativa En Abril…Farolillos en el Aire y como organizador de la próxima Copa del Rey de Aerostación en Sevilla, hace un repaso de la trayectoria de esta empresa que, ante todo, tiene alma solidaria.

Javier Benítez llegó al mundo un sábado de pre-Feria de 1971 -de ahí quizás su interés por celebrarla, aunque sea desde el cielo-, aunque su apego por Carrión de los Céspedes, donde nació su padre y donde Globotur tiene su sede, le hacen sentirse carrionero. Estudió Derecho y comenzó a trabajar en una harinera familiar, que finalmente cerró, pero donde tuvo la ocasión de formarse en el mundo de la empresa. Como casi todas las grandes ideas, la de montar un negocio de globos aerostáticos llegó por casualidad.

Pertenece a varias hermandades en Sevilla (el Amor, Santo Entierro y Montserrat), y a la de la Virgen del Rosario y la Hermandad del Rocío, de Carrión de los Céspedes. "Me apasiona la música clásica, leer, la Historia, la pintura…, en definitiva, un tío aburrido que no juega al rugby, ni canto sevillanas ni toco la guitarra. Un sevillano clásico pero sin gomina ni medalla colgada al cuello todo el día".

"Nunca se me pasó por la cabeza un globo, ni siquiera me inspiraba curiosidad. Recuerdo haber visto uno de El Corte Inglés cuando era niño en mi colegio, Claret", asegura Benítez. Así que fue el amor quien se lo puso en bandeja: "Salía con una chica, que a su vez su primo trabajaba en una empresa de globos, no tenía personal para una campaña de Ikea en Lisboa. Entonces yo trabajaba en una distribuidora de golosinas como director financiero. Me pedí una semana de vacaciones, y me fui con el globo Family de Ikea. Y allí empezó todo".

Gracias al globo tuvo la oportunidad de viajar, de conocer a gente de toda España y, en 2009, se sacó la licencia. "Ya no era un trabajo, ya era una profesión para toda la vida". En 2011, junto a dos amigos y socios de la empresa, Miguel Pérez-Luna y Juan Carlos Domínguez, también por casualidad, "tomando unas cervezas" decidieron constituir Globotur.

Globotur, una empresa de altos vuelos

Globotur se topó de lleno con la crisis de 2012. "Recuerdo que ese año cuando llamaba a las empresas, ni me escuchaban, no querían saber nada de campañas de publicidad, que era el segmento al que nos dirigimos inicialmente. Nos llevamos dos años sin hacer campañas. En febrero de 2013, por la puerta grande, Plátano de Canarias confió en nosotros y rodamos el spot Lluvia de Plátanos, que fue su imagen durante el 2013 y 2014".

Aquella campaña fue Premio Alimentaria a la Mejor Campaña Integrada 2013. Poco a poco, fueron captando cuentas, entre otros, con el Ministerio de Defensa. Todas estas acciones publicitarias hicieron que el portal de eventos Sortlist los colocara entre las 10 mejores empresas de organización de eventos a nivel nacional y regional desde 2016 a 2019.

Y llegaron más reconocimientos, como la Medalla de Oro de la Asociación Española de Profesionales de la Imagen (2017); la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, del Instituto para la Excelencia Profesional (2018) o la Medalla al Mérito del Trabajo, por la Asociación Europea de Economía y Competitividad (2018).

En enero de 2020, la empresa dio un giro estratégico y empezó a operar con globos de pasajeros, vuelos turísticos en globo.

Ese mismo año, en marzo de 2020, Globotur organizó la Copa de SM el Rey de Aerostación, con motivo del Centenario del ACAR Tablada, un festival que fue el último acto multitudinario que tuvo la ciudad antes del confinamiento. En noviembre de 2020, celebró los primeros Premios Globotur al Valor Turístico, en el que se reconoció la labor de instituciones y empresas que han sido valientes en tiempos de crisis.

"He de decir, que el 2020 no ha sido malo del todo para nosotros, y creo que para mi sector en general, tampoco, ya que al cerrarse otros destinos turísticos, las personas han buscado alternativas mas cercanas. De hecho, desde el fin del confinamiento hasta noviembre, volábamos todos los fines de semana, no fallamos ni uno", recalca Benítez, que sí reconoce la caída en la división publicitaria.

Viajes en globo solidarios

Aquellos que conocen a Javier Benítez saben su vínculo con Cruz Roja y la ayuda que siempre intenta prestar a la organización a través de eventos como el celebrado #VuelaContraCovid19, que consistía en donar el importe íntegro de los pasajes en globo, que los viajeros a nivel particular adquirían. "A los pasajeros se les emitía un certificado de donación para que se lo pudieran deducir en la declaración de la Renta, y nosotros le invitamos a volar. Se pusieron a disposición 36 plazas, 5.400 euros, que gracias a la cobertura de medios como Diario de Sevilla, Diario de Cádiz y Málaga Hoy, se vendieron en pocos días".

A aquella campaña le siguieron otras como la de llevar el globo a niños en situación de riesgo. "Seguimos colaborando con Cruz Roja a lo que nos pidan, como con el Sorteo del Oro, o apoyando al departamento de captación de fondos de Cádiz y de Sevilla".

De los Reyes Magos a la Copa del Rey

La experiencia de llevar en globo aerostático a los Reyes Magos fue más que emocionante para Javier Benítez, que confiesa haberle quitado "quince días de sueño", pero, en cuanto "aterrizamos en la Dehesa de Tablada, aquello fue como cuando nacieron mis hijos, la misma sensación de alegría total, inmensa".

Después de aquella experiencia, de la que se muestra agradecido a la ciudadanía y al Ateneo, ahora se embarca, por segunda vez, en la organización de la Copa del Rey de Aerostación. El éxito de la pasada edición deja entrever la aceptación de la próxima. "Mi objetivo con la Copa de este año es que sea europeo, que en parte dependerá del presupuesto con el que contemos".

Por el momento, ya se están organizando una serie de actividades previas en promoción del evento, como los talleres de aerostación Aeropeques por distritos o conferencias por los colegios, entre otras, como el concurso para elegir el logo del campeonato, aunque "lo que mas nos ilusiona es el concurso de cuentos infantiles". Proyectos tiene cientos este sevillano que no dejará que la pandemia le paralice y que hará todo lo posible por "llevar la ilusión con sus globos a todas partes".