Domingo Romero presenta la novela 'Mil millas al Sur', en el Antiquarium

El sello editorial Extravertida presenta el jueves, 17 de octubre, a las 19:00 en el Antiquarium la novela del autor alcalareño Domingo Romero, titulada Mil millas al Sur.

En 1954, tras 81 años de concesión, la compañía minera inglesa Río Tinto Company Limited abandona la cuenca minera de Riotinto. Con la connivencia de los distintos gobiernos y regímenes españoles, deja atrás un pasado de explotación caciquil que permanecerá años en el recuerdo de los que han trabajado para ella. Y en el de sus familias.

Con este argumento comienza Mil millas al Sur, obra prima del escritor alcalereño Domingo Romero Piña, editada por Extravertida Editorial, que desmiembra personajes en un ámbito rural y misterioso, bajo un halo andaluz que se deja entrever entre unos cuantos británicos muertos años atrás que ven pasar el tiempo y comienzan a percibir que su estancia en el sur de España va a ser para siempre, que nunca más volverán a ver el color verde intenso de su tierra natal. Este es el contexto donde Romero Piña, se remueve con solvencia literaria que parece haber coexistido con los personajes que describe.

Una novela con sesgo de realismo mágico

Mil millas al Sur es una novela de ficción, con un fuerte sesgo de realismo mágico; estructurada de forma que cada personaje es protagonista de un relato que coinciden con cada uno de los capítulos del libro. "Estos relatos se van entrelazando y al final de la narración, el relato de Ángela, el último personaje, los va a aglutinar a todos y le va a dar sentido a la obra", señala Romero Piña.

El autor ha pretendido plasmar a un grupo de personas ante una situación de angustiosa, soledad y olvido, que se da cuenta de que la única salida posible es buscar apoyo en los demás. "El desdén, la indiferencia y el rencor van a ser los muros a sortear durante el camino, pero también va a encontrar personas que sin sospecharlo, ponen el contrapunto de la compasión y el perdón a toda esta situación".

Se suma el autor a aquellos escritores que comienzan a publicar a una edad adulta, en este caso 58 años. "Desde pequeño, la idea de tener entre mis manos un libro escrito por mí siempre me ha fascinado. A pesar de esto, no puedo decir porqué ha sido este el momento de escribir mi primera novela, porqué me ha llegado ahora la inspiración y la fuerza suficiente para enfrentarme a unos folios en blanco".

Domingo Romero Piña, nació en 1960 en Alcalá de Guadaíra. Es comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Aire. Su pasión por la música y la literatura le hace, por un lado, cursar estudios de violonchelo en Sevilla, y por otro, dar con esta novela el primer paso del viaje de mil kilómetros que está tentado a hacer todo escritor.