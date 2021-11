Dos primaveras sin Feria de Abril dan para mucho. Además de la nostalgia de los más feriantes, son muchas las que en este intervalo han visto como a sus trajes de flamenca les falta alguna talla de más, ya no son del todo de su gusto o como a las más pequeñas de la casa se les han quedado pequeños. Entonces, surge la pregunta: ¿Qué puedo hacer si ya no me sirve, dónde puedo donar mi traje de flamenca?

En Sevilla, son varios los puntos donde de forma desinteresada pueden entregarse o donarse. En algunos, al donar el traje de flamenca se colabora con una causa social que ayuda a los más desfavorecidos; en otros, comunidades virtuales presentes en redes sociales, simplemente se cuelgan los trajes y los interesados publican sus comentarios para apuntarse a la lista; el donante, bien al primero de la lista o a quien considere mejor postor, ofrece su traje.

Red Madre y su Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca en el Mercantil

Desde este mismo sábado, 27 de noviembre, hasta el próximo martes, 30 de noviembre, Red Madre organiza en el Círculo Mercantil su ya tradicional Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca.

En horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00, en la sede del Mercantil en la calle Sierpes, 65, se podrán comprar trajes de flamenca y complementos a precio reducido.

Con motivo de este evento, Red Madre Sevilla inició hace dos semanas una campaña de recogida de trajes de flamenca y complementos, apelando a la solidaridad de particulares y empresas de la ciudad y animándolos a donar este tipo de artículos. Con esta campaña, denominada Dale vida a tu traje de flamenca, se propone dar un nuevo uso a los trajes y complementos que ya no se utilizan a través de su donación. La campaña tiene, además, como finalidad dar visibilidad al colectivo atendido en la asociación, así como hacer visible ante la sociedad la necesidad de apoyar a la mujer en su embarazo y maternidad.

La presidenta de Red Madre Sevilla, Teresa Galán, hace un llamamiento a la ciudadanía para que visite su mercadillo solidario que contará, como en anteriores ediciones, con algunos trajes de flamenca y complementos de primera mano, donados por firmas de moda flamenca que no han dudado en sumarse a esta iniciativa y apoyar la labor desarrollada en la asociación.

Las personas y firmas que quieran colaborar con esta iniciativa pueden llevar sus trajes de flamenca y complementos a la sede de Red Madre Sevilla, en la calle Fragua de Vulcano (junto a la Avenida de La Soleá). Desde la asociación sevillana se hace un llamamiento también a empresas, colectivos e instituciones que quieran colaborar como centros de recogida para la próxima campaña. Quienes estén interesados en colaborar pueden contactar con Red Madre Sevilla en los teléfonos 954 226 844 (de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00) y 608 577 563 (móvil 24 horas).

Rastrillo de moda flamenca de la ONG Proclade Bética

En Heliópolis, se encuentra la ONGD Proclade Bética (Promoción Claretiana para el Desarrollo). Fundada en 1994, lleva a cabo distintos proyectos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos, pero además actúa en el territorio nacional a través de proyectos de acción social, campañas de sensibilización, programas de voluntariado, y proyectos de educación para el desarrollo.

Para algunos de estos fines solidarios se destina lo recaudado del Rastrillo de Moda Flamenca que, desde el año 2012, lleva realizando la ONGD, "a excepción de los años 2020 y 2021, que no se pudo hacer a causa de la pandemia", explica Rocío Sánchez-Matamoros Galán, voluntaria de la entidad benéfica.

Aún no tienen fecha definida para el Rastrillo de este año, "pero siempre se hace entre Semana Santa y Feria, aunque luego viene el Rocío y también son muchas las que nos visitan". Durante todo el año se pueden donar trajes de flamenca, mantoncillos y complementos en la sede de la asociación, en horario de oficina, de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00. "Aquí los recogemos y los voluntarios se encargan de arreglarlos, si necesitan algún remiendo, de lavarlos y plancharlos".

El Rastrillo de Moda Flamenca de Proclade Bética suele durar una semana. En este tiempo, llegan a venderse hasta unos 300 trajes de flamenca. "A lo largo del año, podemos recepcionar unos 500 trajes; luego, en el Rastrillo todo se vende a un precio que nunca alcanza las tres cifras", detalla la voluntaria.

Así, desde 20 a 95 euros pueden comprarse trajes nuevos o seminuevos donados tanto para señora, bebé o niña.

Los interesados en donar sus trajes de flamenca pueden hacerlo en la sede de Proclade Bética (calle San Antonio Mª Claret, 18). También pueden contactar para obtener más información o comprar trajes de flamenca en cualquier época del año a través del teléfono: 637 971 212.

Grupos en Facebook para donar en Sevilla

El abanico de comunidades virtuales creadas en redes sociales, como Facebook, en pro de ayudar al prójimo o, simplemente, apostar por dotar de una segunda vida a los objetos que ya no necesitamos es creciente.

En Sevilla, grupos como Tres Erres (en Facebook), fundado por un grupo de padres del Colegio Huerta de Santa Marina, ayudan a donar todo aquello que ya no nos resulta de utilidad. En la actualidad, más de 4.000 personas son miembros de esta plataforma en la que ya se han subido unas 14.000 fotos.

Desde ropa, muebles, artículos de decoración, juguetes... y un largo etcétera de artículos se suben a diario con el fin de buscar un nuevo dueño para ellos. Así, aquellos que ya no necesiten sus trajes de flamenca y no sepan qué hacer con él, pueden colgar una foto del mismo y buscar candidatos para lucirlo en la próxima Feria de Abril.

Inés Recio es la administradora del grupo Nos Ayudamos Entre Todos Sevilla (Facebook). La joven del Parque Alcosa, conocida por su generosa labor de recogida de juguetes donados de forma desinteresada para que ningún niño se quede sin Papá Noel o Reyes Magos, creó este grupo donde, además, se ofrecen y buscan alimentos de primera necesidad, ropa o cualquier otro objeto que pueda donarse para quienes realmente lo necesitan. Este puede ser un buen foro para subir la imagen de su traje de flamenca y darle una nueva vida y dueño.