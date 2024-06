Elegance pone música al nuevo éxito de Omar Montes, Lola Índigo y las Chuches, rodado en Sevilla

Lola Índigo y Omar Montes son dos de los cantantes actuales del panorama musical que consiguen arrasar entre los más jóvenes y cuentan con grandes éxitos a sus espaldas. Ambos llenan salas de conciertos y sus show son seguidos por miles de seguidores que se "beben" cada una de las canciones que sacan. La nueva canción que ha llegado por parte de estos dos artistas ha sido El pantalón, los dos se han unido en una colaboración muy especial ya que cuenta con las Chuches, creadoras de este éxito en 2004, y con el pianista flamenco Elegance.

Este nuevo remix de un clásico de las Chuches ha puesto de manifiesto que como sucede en la moda, la música también es cíclica y que a pesar de que este tema se cantase a pleno pulmón por los adolescentes en 2004, 20 años más tarde y con algunos de los artistas del momento, se puede revisitar esta canción con nuevos toques y con las artistas originales. El encargado de dar una versión más moderna en cuanto al sonido ha sido el pianista flamenco Elegance que ha conseguido dar con la clave del ritmo para hacer de esta canción todo un éxito y que sea viral en las redes sociales porque los jóvenes no pueden resistirse a bailarla.

Lola Índigo y Omar Montes también han aportado su granito de arena para dar de nuevo visibilidad a ese tema que sólo estaba en el recuerdo de aquellos adolescentes que ahora se encuentran entre los 30 y los 40, de manera que han conseguido unir a varias generaciones baja un mismo lema. Con una versión más actual ambos han querido añadir de su propia cosecha para hacer más memorable esta canción.

El videoclip fue grabado en Sevilla en el mercadillo de Su Eminencia, ubicado en el barrio de las Tres Mil Viviendas y aquí se pueden ver cómo todos los artistas interactúan en los escenarios recreados y en los que aparecen algunos personajes propios de la ciudad como la influencer La Pelo. Omar Montes parece haberse quedado prendado de Sevilla ya que sus dos últimos grandes éxitos están siendo los que ha grabado en la capital andaluza, La Sevillana y El Pantalón.

Letra del Pantalón de Lola Índigo, Omar Montes, Las Chuches y Elegance

Tiro pa' la virulé

Tiro pa' la virulé

Tiro pa' la virulé

Tiro pa' la virulé

Tiro pa' la virulé

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Yo voy buscando por la plaza pa' comprarte tu pantalón

Que te quede bien estrecho, que te quede vacilón

Tiro pa' la virulé

Tiro pa' la virulé

Tiro pa' la virulé

Tiro pa' la virulé

Me bajé pa' la placita y en un puesto había un caló

Me sacó un pantalón Gucci, pero era de imitación

A comprarle algo feka me niego, mi niña merece lo mejor

Un pantalón de campana de Louis Vuitton, de Louis Vuitton

E-E-Ella lo partió, l hizo do' agujero'

Le queda vacilón, le hace el culo prieto, eso es lo que importa

Va por la calle con dos escoltas que son sus primo'

Con una corta en los bolsillo'

Que hace broom, broom, broom

Que hace po-po-po-po-po-pom

Que hace broom, broom, broom

Que hace po-po-po-popo-po, ¡po!

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Yo voy buscando por la plaza pa' comprarte un pantalón

Que te quede bien estrecho, que te quede vacilón

Yo me pongo bellaquita, yo me pongo fancy pa' salir (¡ché-ché!)

A buscarte un pantalón pe-pega'íto, trendy para ti

Te veo en el merca'o, me pongo loquita

Te vía' pegá' un boca'o en esa boquita

Te compro lo que quieras, ¿qué necesitas? (¿Cómo?)

Te ciño la cadena, te hago una casita

Lleva unos pendientes que son de coral

Los compré a tresciento' en Monte Piedad

Llevo unos pendientes que son de coral

Me voy pa' la calle con mi primo Omar (¡toma!)

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Yo voy buscando por la plaza pa' comprarte un pantalón

Que te quede bien estrecho, que te quede vacilón

Te-Te-Te-Tengo una raja en la falda y la rodilla a mí se me ve

También se me ve la tibia, la pantorrilla y el peroné (olé)

Hay que vé', hay que vé', las cosa' que se ven

Yo no salgo de la duda, no he visto cosa más rara

Que una gitana en la torre replicando las campana' (¿cómo?)

No puede se', esto es así

La locura del mundo me hace vivir

Buenos tiempos, nuevas eras, el cambio de moneda

Y dame que me compre un pantalón (olé)

Ché-ché

Ole

¡Ahí va!

Ole