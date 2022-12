Esenzia, la reinvención de las prendas más míticas

Esenzia nace de la visión de dos jóvenes sevillanos, Carlos Guillén y Alessandro Ridolfi, que con tan solo 19 y 20 años respectivamente hicieron realidad esta marca que se ha convertido en referente en la ciudad, mientras estudiaban Ingeniería Industrial y Periodismo. El proyecto nace en plena pandemia, hace un año, en el campus universitario de la Cartuja, en un descanso entre clase y clase en el que ambos comparten su afición por vender cosas y su pasión por la moda. "Unos ahorros de cien euros bastaron para iniciar una aventura emprendedora que nos ha permitido llegar a cerrar 2022 cerca de 600.000 euros". Hablamos con uno de estos dos fundadores, Alessandro, para que nos desvele cómo han conseguido reinventar una de las prendas más míticas de todo armario que se precie, el forro polar, para convertirlo en un símbolo de las nuevas generaciones: “Empezamos sin tener idea del sector, éramos personas muy sociables y con un gran don para el conocimiento y el uso de las redes sociales. Fue la plataforma Instagram la que nos brindó este crecimiento. Al principio vendíamos a precio de costo para lanzar nuestros productos, quienes nos compraban eran nuestros amigos y fueron ellos quienes nos ayudaron, apostando por nosotros y difundiendo nuestro producto y proyecto”.

La estrategia de marketing de Esenzia es simple, pero con una gran efectividad, gracias al saber hacer de estos dos emprendedores: el 80% de sus ventas son online y llegan a su página web redireccionadas desde plataformas como Instagram o Tik Tok. El 20% restante viene del offline, a comienzos de este reciente año abrieron su primera tienda física en C/ El Silencio, número 5, en pleno corazón de Sevilla: “Un espacio de 30 metros cuadrados que en concepto de boutique con sólo venta de nuestros bestsellers nos ha permitido darnos cuenta de la importancia qué tiene también la presencialidad de un negocio. Los clientes están pudiendo disfrutar de la experiencia que transmitimos en redes de manera física, conocernos y conocer nuestra historia, así como la calidad de nuestros productos”.

No obstante, otro de los puntos fuertes de esta firma sevillana es ofrecer una variedad de prendas y productos para todos los gustos, además de sus archiconocidos forros polares: “Los productos qué ofrecemos son muy variados, desde forros polares hasta hoodies y camisetas, o recientemente una línea más clásica de camisas de pana, micropana y piqué confeccionadas a medida. Todo producto nacional, con bordados artesanales sevillanos para fomentar también la economía de nuestra ciudad, que fue quien nos abrió los brazos cuando empezamos el negocio”.

En cuanto al target objetivo de la marca, la empresa busca llegar a un público más variado, introduciendo nuevas prendas para las nuevas temporadas: “Nosotros vamos dirigidos principalmente a un público de entre 15-25 años, aunque con la incorporación de la colección de camisas y próximamente colecciones de pantalones cargo, sinmangas acolchados, jerseys, etc buscamos abrir ese abanico y llegar a otras edades más avanzadas. Siempre desde nuestra característica manera de transmitir por redes sociales, somos una marca qué nos definimos auténticos canallas, de alma joven, para todas las edades y con ganas de disfrutar de la vida. Transmitimos unos valores y hacemos a nuestra comunidad participe de cada paso qué damos, porque son ellos quienes han hecho que estemos donde estamos. La personalización de nuestros productos es, sin duda, un reto increíble, principalmente en cuanto a la logística, pero es lo que más solicitado está. Sin más, en los últimos años, hemos visto como grandes firmas de la moda se han subido al barco de la personalización de productos, con precios mucho más competitivos y agresivos. Pero estamos tranquilos, sabemos que nosotros somos únicos y mantenemos nuestra esencia, nunca mejor dicho, qué es la qué el cliente busca”.

Los fundadores de Esenzia tienen claro de donde vienen y hacia donde se dirigen: “La elaboración de la personalización de nuestros productos se hace de manera local con bordadores de la ciudad, quienes han tenido que incrementar sus plantillas de trabajo por nuestra alta demanda. Estamos contentos por ello porque no sólo nosotros crecemos en equipo, sino que las empresas que trabajan con nosotros también lo hacen. Todos nuestros forros son únicas y el cliente las customiza por la web, pudiendo añadir iniciales, ciudad, bandera de país y fecha. Esto supone un reto enorme logístico, aunque intentamos aprender día a día y dar el mejor servicio en un plazo estimado de 7 días laborables. Nuestros clientes entienden qué la prenda qué reciben es única a la del resto, hecha para ellos. Consideramos que nos diferenciamos de otras marcas del sector por nuestra manera de ser, de transmitir y por la calidad de nuestras prendas. No contamos prácticamente con inversión externa y nuestro crecimiento está siendo a pulmón, de manera escalonada. Nos gustaría correr más, pero necesitamos gasolina. Estamos en búsqueda de una segunda ronda de inversión para poder seguir creciendo y cumplir nuestros objetivos”.

Asimismo, Esenzia sigue en continuo crecimiento, introduciendo numerosas novedades y rompiendo barreras: “Como novedades de nuestra marca está la incorporación a nuestra sociedad de dos marcas de moda emergentes: Jesper y Grizzly, dos proyectos de moda urbana gestionada por jóvenes talentos. Con la incorporación a nuestro grupo, buscamos aumentar nuestro esqueleto interno, nuestra infraestructura y apoyarnos para crecer juntos llegando también a otros públicos qué con Esenzia no lo hacemos. También estamos en la participada de otros proyectos de moda que diseñan moda con IA. Como novedades para próximas temporadas buscamos seguir trabajando las colecciones más clásicas para abarcar a más público, siempre siguiendo nuestro lema, Looking por elegance in a young way. No faltarán tampoco colecciones de hoodies y camisetas y alguna adaptación a nuestro diseño estrella en estas prendas, el Established in, que actualmente está dejando casi sold out”.