Fortaleciendo la Formación Profesional en Estepa

Como cada enero, el centro estepeño pone en marcha sus ya tradicionales jornadas de Formación Profesional y Empleo, acercando esta opción formativa al alumnado del municipio y la comarca de Estepa (aunque sus puertas se encuentran abiertas para todas las personas interesadas).

Mucho han evolucionado estas jornadas cuyo inicio fue en 2003, realizando escuetas actividades. Entonces, nos cuenta Lola Carrasco Gálvez, coordinadora del área de FP y de las jornadas, "únicamente se impartían los ciclos formativos de Gestión Administrativa, Administración y Finanzas y Panadería, confitería y repostería; los demás ciclos llegaron más tarde".

Así, con las nuevas incorporaciones formativas al centro, la cita se ha ido ampliando en actividades y en calendario, pues se pasó de dos o tres días a una semana.

En la actualidad están representadas tres familias profesionales: Industrias Alimentarias, Administración y Gestión y Cocina y Gastronomía y seis ciclos formativos de grado medio y grado superior. El objetivo que siempre han perseguido, explica Carrasco, a pesar del enorme trabajo que tiene la organización de estas jornadas, "es dar un valor adicional al alumnado en cuanto a los conocimientos que puedan adquirir, ya que se realizan talleres y ponencias por personas expertas de distintos ámbitos".

Las jornadas se organizan desde el área de Formación Profesional y en ella participan todos los jefes de departamento de ciclos formativos: Javier Serrano, jefe del departamento de Industrias Alimentarias; Álvaro Delgado, jefe del departamento de Cocina y Gastronomía; Mª del Carmen Pérez, jefa del departamento de FOL; y también el jefe de estudios adjunto, Alberto Olveira, sin olvidar el apoyo y reconocimiento del equipo directivo.

Las jornadas, de un altísimo valor formativo, se han celebrado ininterrumpidamente durante dos décadas. De hecho, según la coordinadora, "durante la pandemia no se pudieron realizar talleres pero sí se organizaron videoconferencias. No nos paró ni el virus".

Decía el Quijote a su escudero Sancho: "No es un hombre más que otro, si no hace más que otro”; y, en esa línea, concluye Lola Carrasco, "podemos decir que no es un estudiante distinto a otro si no tiene en su itinerario profesional un valor añadido. Adquirir y acumular este valor es lo que pretendemos año tras año con esta propuesta que permite a nuestros alumnos un enriquecimiento profesional y personal".