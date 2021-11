La Fundación Tres Culturas de Sevilla acoge un concierto tributo a Queen en diciembre

'Candelight' traerá a Sevilla el 4 de diciembre un concierto tributo a Queen. El espectáculo se podrá ver en la Fundación Tres Culturas y serán las pianistas Esther Toledano y Alicia Prieto las encargadas de tocar las canciones más famosas de la banda que lideró Freddie Mercury.

Localizaciones exclusivas, talento para interpretar las obras y un ambiente único son las señas de identidad de los eventos 'Candelight', que lleva sus experiencias a más de 85 ciudades en el mundo. Crear una atmósfera íntima es su principal objetivo. Y lo consigue a través de la música, en escenarios únicos y bajo la luz de las velas.

En este caso, será la Fundación Tres Culturas el lugar que acoja el concierto tributo a Queen. El que fuera Pabellón de Marruecos en la Expo del año 1992 será el escenario donde se realizará el evento el día 4 de diciembre en dos pases: a las 19 y a las 21 horas. Las intérpretes serán Esther Toledano y Alicia Prieto, dos pianistas con una larga trayectoria.

El programa, según la web del evento, lo conformarán las canciones Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You, We are the Champions, I was Born to Love you, Love of my life, Don’t Stop me now, The Show Must go On y Under Pressure.

La duración del concierto será de 65 minutos aproximadamente y no se podrá acceder una vez que haya comenzado. Las puertas se abrirán 35 minutos antes del inicio.

Las entradas se pueden adquirir en la web del evento y están disponibles en cuatro zonas, que están divididas según su visibilidad. En las de la zona A la visibilidad es muy buena, en las de zona B es buena, visibilidad media en zona C y media-baja en D. El precio es de 35, 30, 25 y 15 euros, respectivamente, aunque para alguna zona ya están agotadas las entradas.

Control de temperatura y mascarilla obligatoria, entre las medidas de seguridad

Para que el concierto se realice de manera segura para todas las personas que acudirán, son varias las medidas sanitarias que la organización ha tomado.

La distancia de seguridad está garantizada tanto entre el público como entre los músicos. También se tomará la temperatura de los asistentes en la entrada y habrá puntos en el espacio equipados con gel desinfectante. La mascarilla, además, será obligatoria en todo momento.