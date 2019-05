La Gala Autismo Sevilla celebra sus 20 años

Hace 20 años, un grupo de padres y madres de personas con autismo daban los primeros pasos de la Asociación Autismo Sevilla. Y, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad la compleja discapacidad de sus hijos y poder captar fondos para mejorar y ampliar los servicios que ofrecían, decidieron organizar un evento solidario: la Gala Autismo Sevilla. Este año, se celebra el 19 de junio en el Pabellón de la Navegación, a las 21:00. El cartel de la cita se ha presentado este viernes en la Fundación Cajasol.

Ese evento, que nació de la iniciativa de las familias y de su necesidad de mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), cumple este año su 20 edición. Un encuentro clave en la primavera sevillana, que acoge a más de 2.000 personas y que cuenta con el apoyo de numerosos artistas de manera desinteresada.

El miércoles 19 de junio en el Pabellón de la Navegación estas familias de la asociación, que hoy son unas 200, trabajarán para que la 20 Gala Solidaria Autismo Sevilla sea una noche muy especial. Por un lado, más de 100 camareros voluntarios servirán una cena cóctel ofrecida por diferentes caterings y empresas de restauración.

No me Pises que Llevo Chanclas, entre otros

Tras la cena, llega el momento de la fiesta. Al cartel se unen este año nuevas incorporaciones como No me Pises que Llevo Chanclas o Los Centella; pero no faltarán colaboradores habituales como Los Morancos, José Manuel Soto, Los Mickis, Duo Pachanga, Charanga los Indecisos y el DJ Juan Rojas. Capitaneados por Marina Bernal, harán disfrutar de la noche y de muchas otras sorpresas.

La Fundación Cajasol, colaborador único

Esta Gala, y sus 19 ediciones anteriores, no hubieran sido posibles sin el apoyo de empresas y entidades locales. Este es el caso de Fundación Cajasol, colaborador único, que siempre acompaña a la asociación Autismo Sevilla, como ya lo hizo en el 20 Aniversario del Centro Integral de Recursos.

"Aunque la situación no es como hace 20 años", ha señalado Mercedes Molina, "desde la asociación, tenemos que seguir trabajando para que el autismo sea reconocido por la sociedad y se derriben numerosos mitos y barreras que aún existen, debido a la complejidad de esta discapacidad. La Gala nos permite llegar a muchas personas y obtener gran repercusión mediática, cumpliendo así una importante función de sensibilización".

Por su parte, Antonio Pulido ha destacado: "Para nosotros es muy importante trabajar de la mano de asociaciones como Autismo Sevilla que cada año demuestra que hay mucha gente, también mucha gente de la cultura, de las artes y del espectáculo, que colaboran y trabajan por una causa que merece todos nuestros respetos y todo nuestro apoyo. Sin duda que la Fundación Cajasol es una más en esta tarea, que no debe afectar únicamente a las familias que sufren esta discapacidad sino al conjunto de la sociedad", ha puntualizado Pulido.

Junto a los presidentes de ambas entidades, a la presentación ha acudido la periodista Marina Bernal, presentadora de la Gala.

Para colaborar con este evento, se pueden adquirir las entradas (35 euros) en la sede de la asociación y a través de la plataforma on line (www.autismosevilla.org/gala).

También está habilitada una Fila 0 que se puede adquirir en la misma sede y que conlleva el sorteo de un bono de cine para dos personas durante un año.