Gines espera más de 90.000 personas para ver a los caballeros que se baten para celebrar la Navidad

El pueblo sevillano de Gines celebra su XVI Mercado Medieval y Navideño desde el pasado jueves 14 al domingo 16 de diciembre, con la gran novedad de su I Torneo de Justas a Caballo. 16 especialistas y seis purasangres españoles protagonizan un arriesgado show de acción ecuestre e histórica, producido por Hípica Celta e inspirado en las justas prohibidas por la iglesia católica en el siglo XV. Se emplean más de 150 piezas originales de vestuario y decenas de armas de época. Esta Navidad, solo puede quedar uno.

El mercado prevé superar las 90.000 personas de la pasada edición. Llegadas del resto de Andalucía y otros puntos de España, viajarán hacia un ensueño imposible donde la espada y brujería de Juego de Tronos conviven con la entrañable iconografía navideña: trols, duendes, hechiceros y cornudos guerreros vikingos te sorprenderán contemplando al Niño Jesús en el pesebre del Belén Viviente junto a María, José y los pastores. Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar a camello persiguen a Malverock el Gran Dragón mientras Vera la Nigrimanta y Baom el Ente Mágico acarician a los renos de Santa Claus…

Más de 50 espectáculos diarios recorren Gines a ritmo de música celta, de la Avenida de la Constitución a la Pará, pasando por Juan de Dios Soto, la calle Real, Plaza de España... Participan 200 artistas de 15 compañías de teatro y circo. Además, coros y villancicos, 150 puestos de artesanía y gastronomía, talleres de oficios antiguos, rincón infantil, exhibiciones de cetrería, paseos de ocas, en poni y dromedario… Elefantes de la India, jorobados trasnochados, herreros infernales, brujos trashumantes y otras criaturas fantásticas deleitan a todas las edades, sin olvidar al peregrino Gandulf y los Mushdrogs. El belén se sitúa en la Hacienda Santo Ángel.

30 compañías interpretan más de 50 espectáculos diarios en la calle

El Gran Torneo de Justas llega por primera vez al Reino de Gines. El recinto de La Pará se transforma en un engalanado palenque con capacidad para 4.500 personas. Tres pases diarios el viernes 15 y sábado 16 (13:30, 17:30 y 20:30) y dos pases el domingo 17 (13:30 y 16:30). En los pases nocturno los caballeros combaten con espadas de fuego y superan complicadas pruebas rodeados de llamas y elementos de pirotecnia.

Entradas a 5€ en Entradium, Eventbrite y Woutick y 6€ los días de torneo en taquilla. Desde 3€ los niños hasta 12 años incluido.

Gines es conocido en toda Andalucía por el spot que anuncia cada año su mercado medieval. Bajo el lema ‘¡Qué lusha!’, los niños del pueblo protagonizan el de esta edición, que superó las 5.000 visitas en YouTube en apenas 24 horas. El mercado se inaugura este jueves (18:15) con el pregón del coro infantil del colegio Ángel Campano y el pasacalles de todas las compañías.

Organiza el Ayuntamiento de Gines, en colaboración con Degladis Servicios Temáticos. Acceso gratuito. Toda la información en Ginesmedieval.es. Titanes, dragones, elefantes…

El Titán Maximus, los elefantes y los domadores de dragones son algunos personajes nuevos delos tres pasacalles diarios de gran formato. Al caer la noche salen otras animaciones muyesperadas: ‘Malverock, el Gran Dragón’, ‘Los Monstruos’, ‘Ave Fénix’ (acrobacia y pirotecnia)...

Sangre y acero

Llegados de Castilla y Aragón, Portugal, Bretaña y Sajonia, seis nobles paladines combaten para que solo uno se proclame soberano: Nuño de Portugal, Hernán Gómez de Bahamonde, Juan I de Castilla, Pedro Álvarez de Soutomaior, Ramón de Sera y Sir Richard Fizh Gilber de Clare.

Cuatro pruebas de habilidad ecuestre inician la pugna: golpe al estafermo, lanzamiento de jabalina, enganche de anillas y puerta de fuego. A continuación, las justas a caballo, momento de la verdad. Se guarda un solemne silencio mientras los jinetes se sitúan uno frente al otro y cabalgan hasta estrellar sus lanzas de madera contra los escudos y armaduras. Sin descanso ni piedad, la lucha sigue a pie en la arena, con espada, mandoble, hacha de doble filo y maza.

Exhausto, el vencedor es nombrado señor de los feudos de Gines, que defenderá hasta la muerte durante un año, una vez el torneo de justas decida un digno sucesor. Con humor y fina ironía, los narradores Payo Veloso Escudero y ‘Soplillo’ dan la bienvenida y explican todas las reglas. Cada caballero acude acompañado de su fiel escudero, encargado de prestarle ayuda, portar su estandarte y animar al público.

Para los peques

Los niños disfrutan de otras muchas actividades diarias, como la vida en el campamento árabehebreo, las exposiciones de armas y utensilios de labranza, los títeres y cuentacuentos en la Plaza de España (‘Las tres hilanderas’, ‘Sopa de piedras’…), los paseos en camellos domados para la monta y las rutas en burritas enanas o poni, además del Belén Viviente con animales de granja y los rebaños de ocas, pavos y gallinas guineas. Además, noria, tiro con arco, laberinto celta…

150 puestos, oficios antiguos

En cada puesto los fabricantes ofrecen degustaciones de mieles, quesos y embutidos; panes y dulces; especias, carnes, licores… En los talleres de oficios antiguos los niños pueden ayudar a los maestros artesanos en el proceso de elaboración de sus piezas, desde la materia prima hasta el resultado final. Emplean técnicas ancestrales como la talla en cuerno y en piedra pizarra, hilado y tintado en lana, espartería, forja, vidrío, cantería, orfebrería, repujado, alfarería, carpintería…

Durante sus exhibiciones de cetrería el maestro cetrero nos enseña las formas de vuelo de las aves rapaces, en un arte Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Divino y pagano

Al mediodía nos dan la bienvenida las gaitas y tambores de Wyrdamur y Gaeloc, seguidas de los trasgos, los duendes traviesos y los Elfos Blancos, entre otras fantasías de la floresta encantada, mientras las calles se inundan tonadas celtas. Así, vemos desfilar a ‘Corvus, el hombre cuervo’ y ‘Faustus, el fauno’; al ‘Vikingo Sanguinario’ llegado del Valhala y ‘Zancuho, el bufón’; hasta nos topamos con ‘Doña Natura y el Hombre Verde’ y no paramos de reír con ‘Zurco, el jorobado de No Me Dan’ y ‘El fraile Marcelino’, bailando al ritmo de música andalusí, danza oriental y danza sufí.

Gálata, Rituals, Treefolk, Upsala, Festuc Batucada, Bakan, El cómico de la legua y Kabayla Zingary recrean a monjes apocalípticos, estrambóticos druidas, alquimistas, demonios pícaros, nómadas, escuderos y otros muchos de una época envuelta en la bruma del misterio y la leyenda, donde conviven lo celestial y lo pagano. Fundado en 2007, el Mercado Medieval y Navideño de Gines recibe más de 90.000 visitantes cada año y es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Sevilla en fechas tan señaladas.