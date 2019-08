Planes para hacer con los niños antes de la vuelta al cole

Poco les queda para estar sentados en sus pupitres aprendiendo a hacer divisiones. Los niños tienen las horas contadas para volver al colegio pero, mientras se incorporan a las clases, todavía tienen tiempo de disfrutar del ocio y la cultura en Sevilla. Las exposiciones de Tintín y la Luna y el taller Pintar la luz en el Caixafórum o las proyecciones en el cine de verano del Distrito Sur son algunas de las propuestas para hacer en familia el último fin de semana de agosto.

Taller científico en la biblioteca pública

Muchos padres intentan que sus pequeños no pierdan el contacto con las ciencias y las letras durante las vacaciones. Para ellos es importante que los niños sigan manteniendo la mente despierta durante las vacaciones y así no perder los conocimientos adquiridos durante el curso. Algo que a los niños no les suele resultar muy motivador. Para que haya algo de consenso entre niños y mayores es la actividad que realizan el 29 de agosto en la Biblioteca Pública Infanta Elena.

Se trata de un taller en el que los más pequeños desarrollan su imaginación e ingenio a la par que aprenden ciencia. Esta actividad se desarrolla de 12:00 a 13:30 y es gratuita con reserva previa en informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es.

'Tintín y la Luna' en Caixafórum

Para muchos resulta impensable que un niño sea capaz de acudir a una exposición y contemplarla sin distraerse o aburrirse. Pero como todo, los pequeños nunca dejan de sorprender a los mayores y, en muchas ocasiones, son capaces de desarrollar actividades con mucho más interés que muchos adultos. Sólo hay que darle la oportunidad y saber cómo motivarlos.

Para ellos es la exposición que durante estos días puede verse en Caixafórum. Bajo el nombre de Tintín y la Luna, ésta ayuda a los niños a descubrir la figura de Tintín a la par que la llegada del hombre a la Luna. En 1969, el astronauta Neil Armstrong pisaba la Luna por primera vez. Sin embargo, Tintín ya la había pisado mucho antes, en 1950. Ciencia y cómic se unen para relatar ese viaje histórico.

Esta exposición ofrece, además, la posibilidad de hacer visitas guiadas el 31 de agosto y el 1 de septiembre a las 13:00.

Además, el 31 de agosto y el 1 de septiembre también se realiza el taller Pintar la luz. En este taller los más pequeños descubrirán cómo pintar la luz a través de la observación y la experimentación. Los niños comprobarán cómo la luz se refleja y cómo se transforma, y tendrán la oportunidad de representarla en situaciones muy diferentes, siguiendo el rastro de una pista muy práctica: la luz es color. Esta actividad se realiza de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00.

Reservas y más información en caixaforumsev@fundacionlacaixa.org.

Un viaje a la Luna en el Pabellón de la Navegación

Aprovechando el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, muchos son los espacios que han incluido en su programación alguna actividad relacionada con la efeméride. Es el caso del Pabellón de la Navegación, que cuenta en sus instalaciones con la actividad Viaje a la luna, que se celebra este jueves por última vez.

Lo niños, acompañados de sus familias, a través de esta actividad descubrirán algunos de los secretos y curiosidades del primer viaje del hombre a la Luna y podrán ver la proyección de la llegada del ser humano a la Luna en el planetario de este espacio. Desde Engranajes Ciencia, han diseñado una actividad muy especial para conmemorar la efeméride, que comenzará con una visita guiada para adentrarse en esta hazaña.

Más información en https://www.engranajesciencia.com.

Cine de verano en el Distrito Sur

Poco van a trasnochar los más pequeños con la llegada de septiembre. La vuelta a la rutina y los madrugones para ir al colegio los obligarán a acostarse temprano y no poder disfrutar el fresco de la noche. Por eso, una buena forma para despedirse del verano es acudir con ellos al cine de verano. En este caso, el que proyecta películas infantiles este fin de semana es el del Distrito Sur (C/ Arquitecto José Galnares s/n, trasera Factoría Cultural).

Este espacio acoge el 29 de agosto la proyección de la película El medallón perdido. Esta película cuenta la historia de Daniel Anderson, quien visita un orfanato y le cuenta a los niños la historia de Billy Stone y Allie, dos amigos de trece años que encuentran un medallón que se había perdido siglos atrás. Para salvar la vida de Allie, Billy le entrega el medallón a Cobra, un malvado guerrero que gobierna una isla. Para recuperar el medallón y salvar la isla de la esclavitud, Billy y Allie tendrán que colaborar con el joven y arrogante heredero del trono y con un sabio anciano.

Por otro lado, el 30 de agosto se proyecta uno de los clásicos del cine, Los Gremlins. La película (por si alguien todavía desconoce el argumento) cuenta la historia de Rand, un viajante que un día regala a su hijo Billy una tierna y extraña criatura, un mogwai. El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda una ola de gamberradas y fechorías en un pequeño pueblo de EEUU. Todo empieza cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que deben seguirse para cuidar a un mogwai: no darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol.

Las películas se proyectan a las 22:00 y son de entrada libre.