Los Recaudadores de los Reyes Magos visitan el Alamillo este domingo

Anticipándose a la llegada de SSMM en la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, los Recaudadores Reales se presentan este domingo, 16 de diciembre, en el Alamillo como plato fuerte de la campaña solidaria de recogida de juguetes que la Asociación de Amigos del Parque del Alamillo ha intensificado estos días en Sevilla y provincia.

Una iniciativa en la que trabaja durante todo el año de forma altruista para recibir, poner a punto y clasificar los juguetes donados por particulares y colectivos sociales y hacerlos llegar a las familias necesitadas a través de las entidades solicitantes.

Así, todas las fiestas navideñas la entidad cumple sus objetivos solidarios, intentando mantener la cobertura de donaciones o si es posible, mejorarla. La colaboración y el trabajo voluntario y constante de muchas personas han permitido alcanzar cifras importantes, como la de la campaña de recogida de juguetes 2017-2018, durante la cual se pusieron a punto 12.310 juguetes para su reutilización, regalos que fueron repartidos entre 3.050 niños.

Recaudadores Reales con nombre propio

Como todos los años, uno de los principales hitos de esta campaña solidaria será la presentación, este domingo 16 de diciembre, de los Recaudadores Reales, que en esta ocasión serán encarnados por el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla; el periodista Francisco Robles y el colaborador habitual en la preparación y reparación de juguetes de la campaña y miembro de la Asociación de Amigos del Parque del Alamillo Manuel Colmena. El acto se desarrollará en el Cortijo del Alamillo a partir de las 13:00.

El reparto de juguetes reciclados se realiza previa petición y se circunscribe a Sevilla y su provincia. Las entidades interesadas deben presentar su solicitud y, una vez examinada y admitida, en función de la disponibilidad de regalos y de las necesidades indicadas, así como de la edad y condiciones personales de la familia destinataria, se entrega a los responsables o representantes de las entidades que han solicitado, con el fin de que los hagan llegar a los destinatarios finales.

Entidades para donar juguetes y entidades que los reciben

El pasado año, los juguetes fueron distribuidos a las siguientes entidades: AA. VV. El Empalme, San Jerónimo, Alborear, Las Letanías, AMPA Blanca Paloma, Asentamiento San Rafael, Asociación Cofrade Nuestra Señora del Amor, Asociación Cultural Nuestra Señora del Amor, Asociación Matilde Casanova, Asociación Monte Horeb, Asociación Sueños de Futuro, Ayúdanos a ayudar, Cáritas Parroquial Azanalcóllar, Cáritas Parroquial San Ignacio, Centro Penitenciario y Comedor Social El Pumarejo.

Asimismo, en la relación de entidades beneficiarias para la recogida de juguetes figuran Cuesta Colorá, Doctrina Cristiana, El Escalón Salesiano, El Vacie, Estrella Gallardo, Fundación Mornese Salesianas, La Sonrisa de un Niño, Nuestro Padre Jesús de la Bondad, Nuestro Padre Jesús Nazareno, ONG Remar, S.S. Cerro Su Eminencia, S.S. Tres Barrios Amate, UTS Servicios Sociales Macarena, Vereda del Cerro Torreblanca, Agrupación Santa Teresa y Brenes Balompié.

La prioridad de la campaña es hacer llegar regalos de Reyes a un sector de la población infantil que, por la limitada capacidad económica de sus familias o por circunstancias personales y vitales, no tendrían acceso a ellos. No obstante, también se persigue generar entre los pequeños que donan sus juguetes un sentimiento de solidaridad y generosidad que les lleve a desprenderse de parte de sus pertenencias para disfrute y beneficio de otros niños de familia no pudientes.

Si bien la Asociación de Amigos del Alamillo cuenta con donaciones de juguetes de particulares, el grueso viene de colegios o colectivos ciudadanos sensibilizados e implicados desde hace varios años. Este es el caso del colegio Maestra Isabel Álvarez y el colegio Salesianos de Triana, que han incluido la recogida de juguetes en las actividades solidarias de Navidad y que cada año traen profesores y alumnos de cursos avanzados en sus coches particulares, así como el CEIP Tomás de Ibarra de Tomares.

Entre los colectivos ciudadanos destaca el grupo MSL de agencias inmobiliarias, que recoge juguetes en todas sus oficinas y organiza una especie de ceremonia de entrega con carteles y fotografías que luego incluyen en su programa de labor social colectiva. También hay que hacer alusión al grupo Metro Sevilla, que instala en la estación de la Puerta de Jerez un gran canasto para recogida de juguetes.

La Asociación de Amigos del Alamillo recoge donaciones de juguetes y trabaja en su puesta a punto en cualquier época del año, a excepción de los meses de verano. Una vez que se reciben, los juguetes se someten a un proceso de limpieza, arreglo y puesta a punto, se clasifican según la edad y se añaden a un lote, trabajo que realizan voluntarios y miembros de la asociación en una nave cedida para la entidad en el propio Parque.