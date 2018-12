"Con el pregón de la Cabalgata ya me corto la coleta"

José Manuel Soto sorprenderá a los sevillanos con un emotivo pregón de la Cabalgata de los Reyes Magos. El cantante quiere elaborar un discurso ameno y distendido, para ello contará con la banda municipal de Sevilla.

-¿Tiene en mente ya el discurso para el pregón?

Va a ser algo personal, contando mis vivencias y recuerdos de la infancia. Básicamente la navidad es el recuerdo de la infancia. Tengo la oportunidad de cantar unos temas navideños, y lo haré acompañado de la banda municipal. Quiero que sea un pregón ameno, emotivo y distendido, como yo entiendo que deben ser.

-¿Qué recuerdos de su infancia tiene del día de reyes?

Con mucha ilusión, y más en aquella época porque los niños no teníamos apenas regalos durante el año y esperábamos la llegada de los reyes magos con mucha emoción. No era una época de caprichos y a excepción de la primera comunión o el día de tu santo, no se recibían regalos. A diferencia de los niños de hoy que tienen de todo, todos los días. De el día de cabalgata era una de las escasas ocasiones que mi familia pisaba el centro de Sevilla, nosotros vivíamos en Heliópolis y nos solíamos mover por el barrio.

-¿Le gusta ver la cabalgata en algún sitio en especial?

La suelo ver a final de Pagés del Corro. Allí la veo desde que mis hijos eran pequeños, nos reunimos unos cuantos amigos y pasamos la tarde disfrutando de los reyes.

-¿Sólo acude a la de Sevilla o le gusta vivir otras cabalgatas?

He ido de rey mago en algunas cabalgatas. En el año 1991 encarné al Rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla. También he sido rey en la Cabalgata de Triana y la de Bormujos. Pero yo creo que con este pregón la me corto la coleta, porque es una paliza muy grande. Ya el día que tenga nietos, si los tengo, lo llevaré a ver la cabalgata.

-¿Supone la misma ilusión ser nombrado embajador de Tabarnia que ser pregonero de la cabalgata?

Son dos situaciones completamente distintas. Lo de Tabarnia era en tono de broma y con un contenido político, en cambio ser pregonero es algo con valor sentimental. Es la oportunidad ideal que tengo para poder transmitir mis sentimientos y valores.

-¿Como embajador de Tabarnia qué le pediría a los reyes?

Que vuelva la tranquilidad y el sentido común para que la convivencia sea sana. La convivencia es sagrada y no se puede poner en juego nunca. Por eso es importante que se respeten las opiniones diferentes y que no se nos vayan las cosas de las manos.