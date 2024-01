'Soñar en pequeño' en la sala de exposiciones David Puentes de Sevilla

La sala de exposiciones David Puentes de la Fundación de Cultura Andaluza, en la calle Salmedina 3, inaugura este jueves 11 de enero a las 19:30 la muestra Soñar en pequeño, de Antonio Nodal.

El título de la exposición alude a tres de las cuatro patas que sostienen el poliédrico universo artístico de Antonio Nodal (Carmona, Sevilla, 1932). La primera pata sostendría todo el fascinante mundo de fantasía que el autor ha sabido crear a lo largo de su dilatada trayectoria artística y vital tanto en pequeños dibujos como en sus emblemáticos rollos de gran formato, de los cuales dos se muestran también en esta exposición en abierto diálogo con las otras obras de formato más reducido. Un mundo de fantasía con entidad propia donde la naturaleza cobra un significado primigenio y revelador que envuelve a todos los mundos posibles en una delicada armonía: el vegetal, el animal, el humano y el infrahumano, aquel que conecta con las divinidades etéreas y existenciales a través de las máscaras y muy especialmente sus pájaros, esas aves mensajeras que estarán muy presentes en la mayorías de sus piezas como portadoras de sueños y esperanzas, pero también de miedos y angustias.

La segunda pata nos habla del espacio expositivo que acoge o envuelve esta muestra, en esta ocasión la sala de exposiciones David Puentes de Sevilla, una galería modesta en dimensiones que técnicamente condiciona tanto la cantidad como el tamaño de piezas expuestas en contraposición a sus dos anteriores grandes exposiciones en la capital hispalense, de carácter más amplio y retrospectivo: la primera, Antonio Nodal. Desde el Interior. Obra 1971-2018, en el Antiquarium (ICAS, Ayto. de Sevilla), en abril de 2021, y poco después, en mayo del mismo año, organizada por la Facultad de Bellas Artes en la Casa de la Provincia con la muestra Luz en la sombra.

La tercera pata hace alusión precisamente al formato, a lo pequeño. Esto no debe conducir a error. La elección de estos formatos pequeños -que el artista carmonense engloba bajo el genérico nombre de "miniaturas"– obedecen a una necesidad vital como artista de expresarse con total libertad en un soporte liviano y asequible que le permita hacerlo en cualquier circunstancia y lugar, sin la necesidad de tener que hacerlo anclado en un estudio o taller. Estos pequeños trabajos en cartón o papel han sido sus fieles acompañantes a lo largo de todo su periplo artístico, han viajado con él allá donde ha ido, han sido también su campo de experimentación e indagación personal, sus cuaderno de dibujo, su personal espacio de creación para poder "soñar en pequeño" a través de técnicas igualmente asequibles como las témperas, las tintas o incluso los lápices de colores. En dichas miniaturas se despliega en toda su grandeza sus mundos de fantasías, sus experimentaciones técnicas y sus indagaciones personales, en definitiva todo su universo creativo en miniatura.

La cuarta pata ha sido imposible calzarla explícitamente en la exposición, pero sobrevuela e impregna de significados cada una de sus obras expuestas, pues alude a su especial y dilatado periplo vital desde que en un lejano y convulso abril de 1932, los ojos de Nodal se abrieran al mundo en Carmona. Su apasionante biografía y dilatado currículum en Alemania, España y otros países ya hablan por sí solos.

Soñar en pequeño, por tanto, es una muestra excepcional y sorprendente que nos permite descubrir al mejor y más genuino Nodal con una selección de obras mayoritariamente en pequeño formato arropadas por dos de sus fascinantes rollos, algunos originales de sus publicaciones y otras dos piezas de su trabajo más reciente que pronto también pueda mostrarse, todas inéditas o nunca antes expuestas al público.

Como explica el propio Nodal, “estamos ante una exposición muy heterogénea, con diferentes conceptos, diferentes técnicas -cera, témpera o tinta- y diferentes épocas. Una buena parte está compuesta por los pequeños dibujos que empecé a componer en Alemania en mis ratos libres, de ahí el nombre de la exposición”. De hecho, “una vez recopilé todo el material, tenía casi 300 trabajos hechos. No me extraña, ya que dibujaba en todos lados, tenía una cierta ansiedad por no dejar tiempo libre sin crear algo”.

Por otro lado, en la exposición también encontramos "los rollos pictóricos, que tienen su historia. Allí en Alemania no podía hacer trabajos grandes, tanto por mis limitaciones económicas como de espacio. Por eso se me ocurrió comprar largas tiras de papel enrollado e iba poco a poco pintando en ellas. Era como empezar siempre de nuevo, aunque acabara siendo un continuo, y al final creé más de 20. En esta exposición, por ejemplo, hay uno de 5 metros, del que vemos solo la mitad".

En cuanto a las escuelas o corrientes pictóricas, Nodal deja claro que “yo no tengo preferencias por una corriente o un artista concreto, siempre me he preocupado de mi propio camino. Cómo no, he admirado a muchos artistas como Picasso, El Greco o Van Gogh, pero creo en el trabajo más que en la inspiración, y busco siempre dentro de mi interior. Se puede observar en obras con temas como la guerra, la ilusión que vuela o la fantasía. Recuerdo que en Alemania expuse sobre la paz y la guerra, cuando aún estaba el muro de Berlín”.

En definitiva, “y como he aprendido a lo largo de los años, la creación necesita de tres pilares: tolerancia, respeto y libertad. El arte no es más que pura libertad de expresión. Por eso yo respeto el trabajo de cualquier artista, cada uno tiene que llevar su vida y su forma de pensar adelante. Y estoy completamente en contra de la violencia y las imposiciones”.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo viernes 9 de febrero, de martes a viernes de 17:30 a 20:30