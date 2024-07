La Abuela de Dragones, el cameo sevillano del nuevo capítulo de 'La Casa del Dragón'

'Juego de Tronos' se convirtió hace ya más de una década en un éxito televisivo a nivel mundial y desde su final, el universo de 'Canción de hielo y fuego' no se ha quedado estancado, sino que la obra de George R.R. Martin vuelve a llevar a Poniente (o Westeros en su versión original) a los televidentes que se reúnen cada semana delante de la pantalla con 'La Casa del Dragon', que tiene lugar unos 200 años antes que las aventuras de la familia Stark, Jon Nieve y Daenerys Targaryen.

Una cara conocida en Poniente

En el capítulo más reciente de la segunda temporada de la popular serie de HBO (Max) hay un rostro que seguro que a más de uno le suena de redes sociales y por su vinculación a 'Juego de Tronos'. Se trata de la sevillana Guadalupe Fiñana, más conocida por su nombre en redes: Abuela de Dragones. Se trata de 'Regente', el quinto episodio de la segunda temporada de la serie, ahora en emisión, y en el que en una de las escenas aparece esta andaluza, como una más de la población de la ciudad de Desembarco del Rey.

La plataforma de streaming anunció el cameo de esta fan que se hizo conocida gracias a los vídeos en los que comentaba la serie de 'Juego de Tronos' en 2017 y a la ayuda de su nieta Paula, que fue gracias a la que comenzó su andadura en plataformas como Instagram y TikTok. También en sus redes, esta sevillana, ha compartido también su aparición en sus historias de Instagram y en su cuenta de TikTok, donde Guadalupe tiene más de 361.000 seguidores. En su publicación recuerda que en 2017 y a los 83 años no estaba segura de si llegaría a ver el final de la serie, mientras que en 2024 cuando está cerca de cumplir las nueve décadas, ha terminado apareciendo en una serie de este universo. "Todas estas experiencias me han dado vida. Mi serie favorita por siempre", contaba Guadalupe.

También el Alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dedicado una publicación para celebrar el campo de esta vecina de la Huerta de Santa Teresa a través de sus redes sociales: "Nuestra querida Guadalupe Fiñana, vecina de honor de nuestro barrio de Huerta de Santa Teresa no es solo la gran Abuela de Dragones en redes, sino también en la propia serie 'La Casa del Dragón'. Me encantó verte en este cameo en el último capítulo. ¡Eres grande!", eran las palabras que el alcalde sevillano le ha dedicado a esta vecina de la ciudad que ha terminado inmortalizada con esta aparición en su universo de ficción favorito.

'La Casa del Dragón' es la serie que adapta la novela 'Fuego y Sangre' y que sirve de precuela a la serie 'Juego de Tronos' que se emitió entre 2011 y 2019. Narra la historia del comienzo del declive de la casa Targaryen y la guerra civil conocida como Danza de los Dragones por el trono de los Siete Reinos tras la muerte del rey Viserys I (Paddy Considine) entre los partidarios de su hija mayor, Rhaenyra (Emma D'Arcy), y el hijo que tuvo junto a Alicent Hightower (Olivia Cooke), Aegon (Tom Glynn-Carney). La serie se ha convertido en el primer spin-off de 'Juego de Tronos', aunque no será la última que llegará a la plataforma de streaming. Ya ha confirmado su reparto 'Tales of Dunk and Egg' con Pater Claffey como Ser Duncal el Alco y Dexter Son Ansell como Aegon V; mientras que hay otras como 'Sea Snake' se centrará en Lord Corlys Velaryo. Desgraciadamente tampoco son escasas las series que se han cancelado por el camino, como, la serie de Jon Nieve o 'Diez mil barcos' con las aventuras de la fundadora de Dorne, la princesa Nymeria como protagonista.