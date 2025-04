In the Park Sevilla: fecha y programación del evento gratuito en el Alamillo

In the Park

Tras posponer el evento hasta en tres ocasiones por las condiciones climáticas del mes de marzo, desde In The Park y con la colaboración de Cervezas Victoria, vuelve la XVIII edición en Sevilla de In the Park.

El próximo sábado, 12 de abril, el Parque del Alamillo acogerá esta cita cultural y de ocio para todos los públicos en la que habrá música en directo, talleres para los más pequeños, comida y venta de artesanía y mucha diversión en una cita completamente gratuita.

Programa de actividades

El evento se celebrará entre las 11:00 y las 22:00 horas y a lo largo de la jornada se podrá disfrutar de la música en directo de varios artistas y Djs invitados que amenizarán la estancia de todas las personas que quieran acudir a la cita.

El programa de actividades será para todos los públicos. Comenzará con yoga gratis por C.Yoguini, una instalación permanente por el Museo de las Ilusiones, espectáculos circenses por Pacapayasos, tattoos temporales, pintacaras, talleres de cerámica impartidos por la ceramista Sole Ferrer, la animación infantil de Cruz Roja Juventud y el Checkpoint de Adhara Sevilla.

Sonorizando el evento habrá una cuidada línea musical. Desde Berlín contaremos con la colaboración especial de uno de los proyectos independientes de música de baile más exitosos de la escena mundial, quienes desde 2024 cuentan con eventos por todo el mundo en formato “Toy Tonics Jam”. Representando al colectivo tendremos el gusto de escuchar a Gee Lane, con experiencia en festivales como Sónar, Cruïlla y DGTL Barcelona, y la energía y alegría de Arpy Brown, quien combina a la perfección la música de club con el encanto de los sonidos orgánicos.

Les acompañará, abriendo esta edición, el cofundador de Sublima Tattoos y Discos, Bigote Bravo, el debut en nuestra cabina de la cordobesa Anaïs Begon y su dinamismo en forma de jazz, rap, soul y downbeat, y figuras familiares en el evento que destilan sonido In The Park a raudales, como son Andrew Oddio y Pablo Doom.

En esta edición habrá continuidad en horario nocturno a partir de las 00:30 horas en Sala Even (C/ José Díaz) con artistas de nivel como el productor andaluz e integrante de los populares Califato3⁄4, Stay Puft, uno de los representantes del colectivo sevillano de El Soberao, Deshique,y los emergentes B-Lions y Camore, en formato b2b.

Sobre In the Park

In the Park es un evento de carácter cultural con presencia de artistas, artesanos y hosteleros locales, que lleva celebrándose entre Sevilla y Cádiz desde 2018, con la idea de establecerse como un espacio de dinamización cultural, consumo responsable y ocio diurno para todos los públicos.

Iniciando su camino en un entorno privilegiado de la ciudad de Sevilla como es el Parque del Alamillo, y congregando a más de 10.000 personas a lo largo de su trayectoria, IN THE PARK ha colaborado en hacer de este parque un epicentro de creatividad, expresividad y diversidad artística de un gran número de colectivos andaluces.

El principal valor de este evento es acercar a las personas al consumo sostenible de moda, artesanía y gastronomía, apoyando a aquellos artistas y artesanos andaluces que emprenden su carrera ofreciendo un producto sostenible y honesto. Todo gira en torno a una feria de artesanía, donde con el paso del tiempo se ha ido añadiendo a la jornada diurna actividades para el público infantil, talleres de sensibilización y expresividad para adultos, gastronomía y restauración a través de seleccionadas ofertas en formato foodtrucks, y música en directo en versión DJ y Live Band.

Los artistas y artesanos no sólo enriquecen la comunidad con la belleza de su trabajo; también ayudan a la educación de los jóvenes, al fomento del turismo y al desarrollo de la economía local. Es por ello que el arte requiere apoyo, e IN THE PARK apuesta decididamente por estos artistas y artesanos en una serie de eventos, donde confluyen los ingredientes necesarios para que la oferta cultural y gastronómica local siga prosperando.