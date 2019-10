Más de 20 actividades en la Semana Mundial del Espacio en Sevilla 2019

Este jueves, se ha presentado el programa con más de 20 actividades de la Semana Mundial del Espacio que se celebra en Sevilla con una relevancia especial ante la presidencia de la ciudad de la comunidad de ciudades Ariane 2019 y, por tanto, la capitalidad europea del espacio.

Esta semana abre un último trimestre del año en el que está previsto además de un encuentro de ciudades de la red, un foro internacional de empresas del sector y la cumbre interministerial de la Agencia Espacial Europea que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre.

El delegado de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Javier Páez, el doctor ingeniero aeronáutico y catedrático de Termodinámica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, Carlos Gómez Camacho, y más de medio centenar de representantes de entidades e instituciones han presentado este programa de la Semana Mundial del Espacio.

"Estamos en un año de enorme importancia para el sector aeroespacial de la ciudad de Sevilla y después de meses con una gran actividad iniciamos ahora un periodo con eventos que vuelven a proyectar la imagen de Sevilla dentro y fuera de nuestro país. La celebración de esta semana del espacio debe servirnos para seguir avanzando en la divulgación a la ciudadanía sobre los beneficios de las ciencias e industria del Espacio para la Sociedad, un sector industrial que tiene un peso relevante en Andalucía, y en Sevilla, y un futuro altamente prometedo", explicó Francisco Javier Páez.

La Luna protagoniza la Semana del Espacio

Para esta Semana del Espacio, que lleva como lema La Luna: puerta a las estrellas se ha preparado un amplio y variado programa en el que se han concentrado en muy pocos días, más de 20 actividades abiertas al público y pensadas para todas las edades, desde los más pequeños hasta universitarios, pasando por profesionales del sector y para la ciudadanía en general.

De esta manera, Páez ha detallado que se realizarán actividades para todo tipo de público como:

La exposición de Tintin y la Luna.

El Simulador de Gravedad Lunar en Caixafórum.

En los talleres dirigidos a los más pequeños en Pequeños Alquimistas se enseñará diseñar cohetes fáciles e incluso llegarán a construir un satélite.

La empresa Alter Technology ofrecerá una Jornada de Puertas Abiertas para darse a conocer y que se conozca el trabajo que se realiza en sus laboratorios.

Airbus también tiene prevista una Gymkhana en el centro de la ciudad, entre otras actividades.

Consejo de Ministros de la Agencia Espacial Europea

Durante estos últimos meses en los que Sevilla ostenta la Presidencia de Comunidad de Ciudades Ariane y tras celebrar la Semana del Espacio, se culminará con el broche de oro de la celebración del Consejo de Ministros de la Agencia Espacial Europea (la Ministerial de la ESA), que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre.

Se mantendrán previamente encuentros internacionales como Seville Space Forum los días 28 y 29 de octubre, en colaboración con el CDTI (Delegación Española ante la ESA) y la Agencia Espacial Europea, ESA, y con el patrocinio del Ministerio de Ciencia de España y Presidente del Consejo de la ESA a nivel Ministerial. Encuentro en el que acudirán las principales empresas del sector aeroespacial europeo así como los principales agentes de la ESA; y, por último, un congreso internacional sobre COST, organizado por Alter Technology para principios de noviembre.

Empresas participantes

La Semana Mundial del Espacio cuenta con la participación de más de medio centenar de instituciones, empresas y entidades relacionadas con este sector. Además de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, participan Aertec, Airbus, Ada Its, Icada, AIAE (Asociación de Ingenieros Aeronaúticos de España), Alter Technology, Altran, Andalucía Aerospace, Astronomía Sevilla, Astromares, Caixaforum, Cámara de Sevilla, Ceseand, Cisco, Csic, Colegio Internacional San Francisco de Paula, Copernicus, CTA, DHV, Ejercito del Aire, 17 Feria de la Ciencia, Elimco Aerospace, Comisión Europea, Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Euroavia Sevilla, European Network of Defence Related Regions, Inspiring Girls, Fundación Ayesa, Fada-catec, Fundación Descubre, Grabysur, Gyraarchitects, Integrasys, Invest in Andalucía, Sevilla Maker Society, Fundación Valentín de Madariaga, Pequeños Alquimistas, Navair, Rada, Satys, Sevilla Futura, Sevilla Up, Smart Specialization Platform, Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, Solarmems, Tedae, The British School of Seville, Turnature, Universidad de Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide.

Sevilla presidencia de la Comunidad de Ciudades Ariane 2019

La Presidencia de la Comunidad de Ciudades Ariane, es un gran evento de ámbito internacional, en el que participan 53 entidades, instituciones y empresas, y que cuenta con más de 100 actividades y grandes citas, se desarrollará a lo largo de todo el año 2019 con el objetivo de promover e impulsar el tejido aeroespacial de la ciudad.

La Presidencia de Sevilla recoge también el importante objetivo de la CVA de promover el papel estratégico de la Guayana Francesa y del Centro Espacial de la Guayana (CSG) como puerto espacial europeo, de ahí el nombre de "Sevilla" para el lanzador Ariane 5.

La Presidencia de Sevilla de la CVA en 2019 tiene los siguientes objetivos fundamentales: dar a conocer a la ciudadanía la importancia del uso de las tecnologías espaciales en la mejora de nuestra calidad de vida, y apoyar a la industria sevillana y andaluza del sector aeroespacial a incrementar su carga de trabajo en este sector significativamente en los próximos años, posicionándola como agente de primer nivel en este nuevo mercado.

Para este evento, existe una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y el partner industrial Airbus y el apoyo del Foro del Espacio de la Ciudad de Sevilla.

El extenso programa de la presidencia de Sevilla de la CVA está compuesto por eventos de carácter técnico, culturales, de divulgación científica, de formación, de emprendimiento y de igualdad de género.

Más información y programa completo en: www.sevillaciudadariane.org