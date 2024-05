Dónde alojarte en Sevilla si vienes al concierto de AC/DC en la Cartuja

El Estadio de la Cartuja de Sevilla se prepara para acoger los dos conciertos que ofrecerá la mítica banda australiana de rock AC/DC en la capital, que tendrá lugar los días 29 de mayo y 1 de junio. En su regreso a los escenarios la banda eligió la hispalense como la única ciudad en la que daría los conciertos de su gira de 2024, que contará con más de 200 actuaciones en toda Europa para conmemorar su 50 aniversario.

A solo dos días de que de comienzo en espectáculo en la hispalense muchas son las personas que siguen comprando sus entradas a última hora, ya que aun quedan algunas, y que están buscando alojamiento en la capital para estos días, que además coinciden con el puente por el Corpus Christi en la capital.

Las búsquedas realizadas a portales como Booking arrojan resultados que rondan los 350 euros por dos noches y para dos adultos como las opciones más baratas en la capital. Sin embargo existen algunas alternativas más baratas que no están en la capital sino en pueblos muy cercanos al lugar del concierto y que cuentan con una oferta a precios más reducidos. Desde Vivir en Sevilla desgranamos algunas de las zonas más próximas al Estadio de la Cartuja y cuáles de ellas son las más económicas.

Zona de la Alameda de Hércules, Torneo y Triana

Estas dos áreas son geográficamente las más próximas al estadio donde va a a tener lugar el concierto. Por este motivo son también las más cómodas para llagar allí andando, sin necesidad de usar coche, taxi o transporte público puesto que están a media hora a pie (según la zona).

No obstante ambas están en la capital por lo que los precios en estas zonas pueden dispararse (en las búsquedas de Booking los precios giran en torno a los 80 euros por noche y persona). Sí son lugares adecuados, en cambio, para tomar algo antes del concierto ya que están en dirección al mismo.

Zona del Aljarafe

El Aljarafe es una comarca ubicada a apenas unos kilómetros de la capital que reúne varios pueblos que funcionan como dormitorio para quienes trabajan en Sevilla. A pesar de que la vida en algunos de ellos tenga precios elevados, como en Tomares o Mairena, en otros es posible encontrar alojamientos más baratos, como Brenes, Palomares, Gines, Umbrete, Bormujos, Camas... Algunos de ellos, como Camas, están a tan solo unos minutos en coche y otros a unos 20 minutos. En estos casos el uso de vehículo propio es obligatorio ya que no todos tienen servicio nocturno de autobús y no hay otra forma de llegar a ellos.

Parking para campers y autocaravanas

Esta es, sin duda, la opción más barata ya que en la provincia hay algunos aparcamientos pensados específicamente para el estacionamiento de autocaravanas y campers que son gratuitos y que cuentan con punto de agua y de depósito de aguas grises.

Pernoctar en una camper, coche o autocaravana está permitido en todos los lugares de España siempre y cuando el vehículo esté bien aparcado (y no en una zona protegida) y no haya nada que sobresalga del mismo (por ejemplo, un toldo, una silla o una mesa). De lo contrario se consideraría que el usuario o la usuaria está acampando y esto no está permitido en España en las zonas que no estén habilitadas para ello, como los campings.

En los alrededores del estadio de la Cartuja hay algunos aparcamientos de coches en los que es posible pernoctar así como algunos parking de camper en la provincia que no están demasiado lejos de la capital. Puedes consultar dónde están estos aparcamientos gratuitos para campers aquí.